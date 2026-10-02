सामान खोने का झंझट खत्म! Samsung लाया Galaxy SmartTag 3, पहली बार मिला iOS सपोर्ट, 790 दिनों तक चलेगी बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने Galaxy SmartTag 3 का एलान कर दिया है। ये नया ट्रैकर डिवाइस कॉम्पैक्ट बनावट के साथ आता है और iPhone मॉडल्स को भी सपोर्ट करता है। Galaxy SmartTag 3 को यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरी चीजें- जैसे चाबियां, वॉलेट, लगेज और दूसरी कीमती सामान को Samsung के Galaxy Find Network और SmartThings Find एप के जरिए ट्रैक करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा किया गया है कि Samsung Galaxy SmartTag 3 पावर सेविंग मोड में 790 दिनों तक की बैटरी लाइफ देता है।

Samsung Galaxy SmartTag 3 की उपलब्धता Samsung Galaxy SmartTag 3 की बिक्री 7 अक्टूबर से साउथ कोरिया में शुरू होगी, जिसके बाद इसे अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। Samsung ने कंफर्म किया है कि 2027 में इसे दूसरे मार्केट्स में भी ऑफर किया जाएगा । ये ब्लैक और व्हाइट कलर्स में उपलब्ध होगा। कंपनी ने अभी तक इस नए डिवाइस की कीमत का खुलासा नहीं किया है।

Samsung Galaxy SmartTag 3 के फीचर्स Samsung Galaxy SmartTag 3 में एल्युमिनियम-फिनिश्ड बटन के साथ एक राउंडेड शेप दिया गया है। इसे चाबियों, छोटे बैग्स, लगेज या पेट कॉलर से आसानी से अटैच किया जा सकता है। Samsung का दावा है कि ये नया मॉडल Galaxy SmartTag 2 की तुलना में साइज में 35 परसेंट छोटा और 33 परसेंट ज्यादा हल्का है।

इस बार Samsung ने SmartTag 3 में iOS कम्पैटिबिलिटी भी जोड़ दी है, जिससे यूजर्स iPhone के जरिए भी इस ट्रैकर को ढूंढ सकेंगे। Samsung का iPhone एप यूजर्स को उनका SmartTag 3 लोकेट करने की सुविधा देता है। ये Galaxy और iOS दोनों तरह के डिवाइसेज के लिए क्रॉस-OS कम्पैटिबिलिटी देने वाला पहला Samsung SmartTag डिवाइस है।

Galaxy SmartTag 3 में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP67-रेटेड बिल्ड दिया गया है। कनेक्टिविटी और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इसमें चैनल साउंडिंग के साथ Bluetooth 6.0 और अल्ट्रा-वाइडबैंड (UWB) मिलता है। ये Galaxy Find Network के साथ काम करता है, जिससे यूजर्स SmartThings Find प्लेटफॉर्म के जरिए फोन की रेंज से बाहर होने पर भी इसे लोकेट कर सकते हैं। Samsung के मुताबिक, Galaxy Find Network में 90 करोड़ (900 मिलियन) से ज्यादा Samsung डिवाइसेज जुड़े हुए हैं।

Galaxy SmartTag 3 में एक नया 'Place Notification' फीचर मिलता है, जो यूजर्स को एक स्पेसिफिक एरिया तय करने की सुविधा देता है और जैसे ही टैग किया गया सामान उस जगह से बाहर जाता है या अंदर आता है ये अलर्ट भेज देता है। इसका एक दूसरा फीचर 'Location History' है, जिससे यूजर्स अपने SmartTag से जुड़ी पुरानी लोकेशन्स को चेक कर सकते हैं। वहीं 'Movement Detection Alert' फीचर से सामान में कोई हलचल होते ही यूजर्स को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है।

Galaxy SmartTag 3 में NFC-बेस्ड 'Lost Mode' भी दिया गया है, जिसे किसी कम्पैटिबल मोबाइल डिवाइस से स्कैन करने पर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट जानकारी या एक छोटा मैसेज स्क्रीन पर दिख जाता है। ट्रैकर में दिए गए बटन का इस्तेमाल SmartThings IoT डिवाइसेज को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसमें एक 'Left Behind Alert' फीचर भी है, जो फोन और टैग किए गए सामान के बीच कनेक्शन टूटने पर यूजर को अलर्ट कर देता है।