Jio के 10 साल पूरे: इस नए फ्रीडम पैक में मिलेगा 15 महीने का कनेक्शन; जानें पूरी डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर Reliance Jio अपने कंज्यूमर्स को 10,000 रुपये में 15 महीने का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफर कर रहा है। ये टेलीकॉम कंपनी देश की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर भी है। अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के आंकड़ों को देखें, तो Jio के आस-पास भी कोई दूसरा नहीं टिकता। 10,000 रुपये वाला ये ब्रॉडबैंड प्लान Jio ने अपने '10 ईयर एनिवर्सरी ऑफर' के तहत पेश किया है। ये प्लान 15 महीने तक की हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विस के साथ आता है। आइए यहां इस प्लान और इसके सभी बेनिफिट्स को डिटेल में समझते हैं।

Reliance Jio के 10,000 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान की डिटेल्स टेलीकॉमटॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Reliance Jio का 10,000 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान 15 महीने की सर्विस के साथ आता है, और इसमें 100 Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। इस प्लान के साथ बंडल किया गया डेटा अनलिमिटेड है। फाइबर कनेक्शन के साथ यूजर्स को 3.3TB डेटा मिलता है, जबकि AirFiber यूजर्स को 1TB डेटा दिया जाता है। इस प्लान में फ्री OTT बेनिफिट्स के साथ-साथ लाइव टीवी चैनल्स भी बंडल किए गए हैं।

इस प्लान के साथ मिलने वाले OTT बेनिफिट्स में Hoichoi, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Discovery+, TimesPlay, TarangPlus, Eros Now, Lionsgate Play, ShemarooMe और ETV Win शामिल हैं। यूजर्स के लिए Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रहे कि ZEE5 सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को स्पोर्ट्स कंटेंट का एक्सेस नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स देखने के लिए आपको सीधे ZEE5 प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना प्लान अपग्रेड करना होगा।