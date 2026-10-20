फोन महंगे हुए तो पुराने फ्लैगशिप की बढ़ी डिमांड, कम कीमत में मिल रहे प्रीमियम फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में स्मार्टफोन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और नए मॉडल भी अब ज्यादा प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो रहे हैं। इसी बीच अब ग्राहक पुराने फ्लैगशिप फोन की ओर रुख कर रहे हैं। जी हां, कम बजट में पुराने फ्लैगशिप फोन बेहतर कैमरा, प्रीमियम डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं।

इन रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। खासकर 20 हजार से 45 हजार रुपये के बजट में पुराने प्रीमियम फोन नए मिड-रेंज स्मार्टफोन के ऑप्शन बन रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सेल बढ़ी काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि 2026 की पहली छमाही में इंडियन मार्केट में रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सेल एनुअल बेस पर 13 परसेंट तक बढ़ी है। जबकि नए फोन के शिपमेंट में तो करीब 11 परसेंट की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट में रीफर्बिश्ड मार्केट में आगे भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। हालांकि, अगर आप ऐसी कोई खरीदारी कर रहे हैं तो पहले फोन की कंडीशन, वारंटी और बैटरी की कंडीशन जरूर चेक कर लें।

क्यों पुराने फ्लैगशिप फोन्स को पसंद कर रहे लोग? नए मिड-रेंज फोन्स में आजकल 10,000 mAh तक की बैटरी समेत कई अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन पुराने फ्लैगशिप मॉडल कुछ मामलों में अब भी बेहतर हो सकते हैं। इनमें हो सकता है बैटरी उतनी अच्छी न मिले लेकिन इनमें बेहतर कैमरा हार्डवेयर, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग और हाई-क्वालिटी डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

उदाहरण के लिए पुराने प्रीमियम iPhone मॉडल बेहतर वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा स्टेबलाइजेशन और लंबे टाइम तक यूज के लिहाज से बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। इसी तरह पुराने Samsung Galaxy S सीरीज के डिवाइस में भी AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और बेहतर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिल सकता है। हालांकि असली परफॉर्मेंस मॉडल और उसकी मौजूदा कंडीशन पर डिपेंड करेगी।