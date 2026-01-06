12.1-इंच स्क्रीन और 12,000mAh बैटरी वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, 12 जनवरी से शुरू होगी सेल 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रेडमी ने आज भारत में अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G के साथ नया Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट भी लॉन्च कर दिया है। इस दमदार टैबलेट को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन में पेश किया है। टैबलेट के अंदर 12,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही टैबलेट में 12.1-इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। चलिए पहले इस टैबलेट की कीमत पर एक नजर डालते है।

Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है जहां आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला Wi-Fi-ओनली वेरिएंट मिलता है। जबकि Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। टैबलेट के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 5G मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है।

कंपनी इस टैबलेट पर Axis Bank, SBI और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। टैबलेट की पहली सेल 12 जनवरी को Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी। टैबलेट को आप सिल्वर और ग्रे कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे।

Redmi Pad 2 Pro के फीचर्स और कनेक्टिविटी Redmi Pad 2 Pro एक पावरफुल बजट-फ्रेंडली टैबलेट है जिसमें आपको 12.1-इंच का 2.8K डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। टैबलेट में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। परफॉर्मेंस के लिए टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में 5G और eSIM टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है।