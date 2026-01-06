Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    12.1-इंच स्क्रीन और 12,000mAh बैटरी वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, 12 जनवरी से शुरू होगी सेल

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:18 PM (IST)

    रेडमी ने भारत में नया Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट लॉन्च किया है। इसमें 12.1-इंच 2.8K डिस्प्ले, 12,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर है। इसकी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    12.1-इंच स्क्रीन और 12,000mAh बैटरी वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, 12 जनवरी से शुरू होगी सेल 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रेडमी ने आज भारत में अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G के साथ नया Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट भी लॉन्च कर दिया है। इस दमदार टैबलेट को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन में पेश किया है। टैबलेट के अंदर 12,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही टैबलेट में 12.1-इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। चलिए पहले इस टैबलेट की कीमत पर एक नजर डालते है।

    Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत और उपलब्धता

    Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है जहां आपको 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला Wi-Fi-ओनली वेरिएंट मिलता है। जबकि Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। टैबलेट के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 5G मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है।

    कंपनी इस टैबलेट पर Axis Bank, SBI और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। टैबलेट की पहली सेल 12 जनवरी को Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के जरिए शुरू होगी। टैबलेट को आप सिल्वर और ग्रे कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे।

    Redmi Pad 2 Pro के फीचर्स और कनेक्टिविटी

    Redmi Pad 2 Pro एक पावरफुल बजट-फ्रेंडली टैबलेट है जिसमें आपको 12.1-इंच का 2.8K डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। टैबलेट में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। परफॉर्मेंस के लिए टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में 5G और eSIM टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है।

    टैबलेट में इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा टैबलेट में 12000mAh बैटरी दी गई है। कंपनी ने इसके साथ ही एक डेडिकेटेड कीबोर्ड, स्मार्ट पेन और प्रोटेक्टिव कवर भी लॉन्च किया है।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 19,999 रुपये में Redmi का नया 5G फोन लॉन्च, 108MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स