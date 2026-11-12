10,000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा Redmi का नया फोन, 2nm का पावरफुल चिप और 200MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K100 सीरीज का नया फोन जल्द लॉन्च हो सकता है। कंपनी पहले ही इस सीरीज के तीन स्मार्टफोन K100, Redmi K100 Pro और Redmi K100 Pro Max लॉन्च कर चुकी है। अब Redmi K100 Ultra को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जो प्रीमियम फीचर्स से लैस होगा। रेडमी का यह फोन 2nm चिप और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर के साथ आ सकता है। इसके साथ ही फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है।

Redmi K100 Ultra की संभावित स्पेसिफिकेशन्स टिपस्टर Digital Chat Station ने Weibo पर पोस्ट शेयर कर Redmi K100 Ultra की कुछ स्पेसिफिकेशन्स शेयर की हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग Redmi K100 Ultra में हाई रिफ्रेश रेट वाली 2K OLED डिस्प्ले दी जा सकती है। इसके साथ ही फोन में 200-मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 50-मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकताहै। Redmi K100 Pro Max की तरह फोन में 3X टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो 1.95" साइज का सेंसर है। यह K100 Pro और K100 Pro Max में दिए सेंसर से अलग है।