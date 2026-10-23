फोन से ही ऑन-ऑफ हो जाएगा लैपटॉप! 27 अक्टूबर को लॉन्च होगी Redmi Book 2027 सीरीज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Book 2027 लैपटॉप सीरीज अगले हफ्ते लॉन्च होगी। अपने लेटेस्ट Weibo पोस्ट्स के जरिए Xiaomi के सब-ब्रांड ने नए लैपटॉप्स की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी ने लैपटॉप्स के डिजाइन और हार्डवेयर डिटेल्स का खुलासा करने वाले टीजर्स भी शेयर किए हैं। लाइनअप में Redmi Book 14 2027 मॉडल के शामिल होने की पुष्टि की गई है। इस सीरीज को दो कलर ऑप्शन्स में टीज किया गया है। साथ ही Redmi Book 14 में 72Wh की बैटरी मिलेगी।

Redmi Book 2027 सीरीज के फीचर्स हुए टीज Redmi Book 2027 सीरीज के लैपटॉप्स 27 अक्टूबर को चीन में लोकल टाइम शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) पेश किए जाएंगे। इन नए लैपटॉप्स को Redmi K100 स्मार्टफोन के साथ अनवील किया जाएगा। आने वाला ये लाइनअप Intel के 18A प्रोसेस का इस्तेमाल करके तैयार किए गए थर्ड-जेनरेशन Intel Core Ultra प्रोसेसर पर रन करेगा। ये लैपटॉप्स 7,467MT प्रति सेकंड तक की स्पीड वाली LPDDR5X मेमोरी को सपोर्ट करेंगे।

थर्मल मैनेजमेंट के लिए, Redmi Book 14 2027 में डुअल-फैन 3D एयरफ्लो सिस्टम और 10mm का लार्ज-डायमीटर हीट पाइप दिया जाएगा। इस मॉडल में 72Wh की बैटरी होने की पुष्टि हुई है और दावा किया जा रहा है कि ये बैटरी सिंगल चार्ज में 1.26 दिन तक का लोकल वीडियो प्लेबैक ऑफर करेगी।

इसके अलावा, Redmi Book 14 2027 में Super XiaoAI 2.0 मिलेगा, जो कंटेंट जनरेशन, टास्क शेड्यूलिंग और PPT तैयार करने के लिए Xiaomi का खास AI असिस्टेंट है। ये AI असिस्टेंट Mi Home एप के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के जरिए लैपटॉप को रिमोटली पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं।

Xiaomi ने Redmi Book 14 को मेटल बिल्ड के साथ नेबुला पर्पल कलर में टीज किया है। लैपटॉप में फुल-साइज कीबोर्ड और सर्कुलर पावर बटन नजर आ रहा है। प्रमोशनल इमेजेस में बड़े डिस्प्ले वाला एक ब्लू वेरिएंट भी दिखाया गया है। हालांकि, ब्रांड ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ Redmi Book 14 वेरिएंट की पुष्टि की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 16-इंच वाले बड़े वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा।