6,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला Redmi का नया 5G फोन, भारत में 1 अक्टूबर को होगा लॉन्च; 120Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 17C 5G जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा, कंपनी ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को इसका ऐलान किया। ये् हैंडसेट Redmi 17 लाइनअप में नया मॉडल होगा, जिसमें पहले से ही Redmi 17 5G शामिल है। इसके संभावित डेब्यू से पहले Xiaomi के सब-ब्रांड ने फोन के डिजाइन की पहली झलक भी दिखा दी है। ये पूरी तरह से अगस्त में रिलीज हुए इसके ग्लोबल मॉडल जैसा ही नजर आता है। इसके अलावा, Redmi 17C 5G की कई मेन स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आ चुके हैं।

Redmi 17C 5G की भारत में लॉन्च डेट Xiaomi ने घोषणा की है कि Redmi 17C 5G देश में 1 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने X पर 'MainCharacterEnergy' टैगलाइन के साथ आने वाले इस स्मार्टफोन को टीज किया और लॉन्च डेट कन्फर्म की। इस पोस्ट में हैंडसेट के रियर पैनल की झलक भी दिखाई गई है।

Redmi 17C 5G में एक रेक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड दिखता है, जो थोड़ा उभरा हुआ है और बैक पैनल के टॉप लेफ्ट साइड मौजूद है। इसमें वर्टिकल तरीके से लगे दो कैमरा लेंस हैं, जिनके साथ एक LED फ्लैश दिया गया है। हैंडसेट तीन कलर्समें नजर आता है, जो इसके ग्लोबल मॉडल के कलर ऑप्शन्स से बिल्कुल मेल खाते हैं। आगे की तरफ इसमें वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच मिलता है, जिसमें सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

रेफरेंस के लिए बता दें कि Redmi 17C 5G को अगस्त में सिंगापुर में 4GB + 128GB कॉन्फिगरेशन के लिए SGD 279 (करीब 20,900 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ग्लोबल मार्केट में ये ब्लैक, ब्राउन और पर्पल कलर ऑप्शन्स में मिलता है। यही कलर ऑप्शन्स भारतीय मार्केट में भी पेश किए जाएंगे।

Amazon पर Redmi 17C 5G की एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ने फोन के मेन स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। ये 120Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.9-इंच के डिस्प्ले के साथ आएगा। Amazon साइट ये भी कन्फर्म करती है कि ये6nm MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से पावर्ड है, जिसके साथ मेमोरी एक्सटेंशन सपोर्ट के जरिए 8GB तक की रैम मिलेगी।