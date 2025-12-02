भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च होगा Redmi का ये फोन, 12,499 रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत; जानें खास बातें
Redmi भारत में 3 दिसंबर को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस फोन की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये होने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक फोन के सभी स ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 15C 5G भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब है कि इसका लॉन्च बस एक दिन दूर है। वैसे फोन के कई फीचर्स अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन अपकमिंग Redmi 15C 5G के मेजर स्पेसिफिकेशन्स अब सामने आ गए हैं। हाल ही में, टेक फर्म ने कंफर्म किया था कि फोन भारत में तीन कलर ऑप्शन में आएगा। साथ ही इसके चिपसेट, डिस्प्ले और बैटरी डिटेल भी बताई गई थी। अब, Xiaomi सब-ब्रांड ने हैंडसेट के रियर कैमरा कॉन्फिगरेशन का खुलासा किया है। हैंडसेट में एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल होने की भी जानकारी दी गई है।
Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन्स
अपकमिंग Redmi 15C 5G के लिए Amazon माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है। यहां कन्फर्म किया गया है कि फोन में 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर AI कैमरा सेटअप होगा। ये इसके ग्लोबल काउंटरपार्ट जैसा ही है, जिसे सितंबर में 50-मेगापिक्सल (f/1.8) प्राइमरी कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड सेकेंडरी कैमरा के साथ लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा, डेको के डिजाइन को भी टीज़ किया गया है। Redmi 15C 5G में एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है, जो बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में है। Redmi के अपकमिंग इस फोन में 6,000mAh की बैटरी होने की पुष्टि की गई है। दावा किया गया है कि ये 329.7 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम, 106.9 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक, 28.9 घंटे तक का इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और 23.1 घंटे तक का YouTube वीडियो प्लेबैक देगा।
Redmi 15C 5G के बारे में जो पहले से पता था, उसकी बात करें तो इसे भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये हैंडसेट देश में Amazon और Xiaomi ऑनलाइन स्टोर पर डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट होगा। ये Xiaomi के HyperOS 2 स्किन पर चलेगा, जो Android 15 पर बेस्ड होगा। हैंडसेट में सर्कल-टू-सर्च जैसे कई AI-इनेबल्ड टूल्स होने की बात कही गई है।
भारत में, Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का डिस्प्ले होने की पुष्टि हुई है, जो 120Hz तक एडैप्टिव सिंक स्क्रीन रिफ्रेश रेट देगा। ये 'पूरे दिन आंखों को आराम देने' के लिए TUV Rheinland सर्टिफिकेशन के साथ भी आएगा। भारत में Redmi 15C 5G की कीमत कथित तौर पर 12,499 रुपये से शुरू होगी, जिसमें 4GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगा।
