10,000mAh की बैटरी और 200MP कैमरा वाला नया Realme फोन, भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च; सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme कथित तौर पर भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 10,000mAh की तगड़ी बैटरी दी जा सकती है। हालांकि, Realme ने अभी तक इस मॉडल को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक नए लीक से संकेत मिलता है कि ये Realme 17 Pro या Realme 17 Pro+ के तौर पर मार्केट में आ सकता है। ये नया फोन Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ का सक्सेसर माना जा रहा है। आने वाले इस हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Realme 17 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक टिप्स्टर देबायन रॉय (@Gadgetsdata) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आने वाले एक Realme स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। टिप्स्टर का दावा है कि फोन की डिटेल्स लगभग कंफर्म हैं, लेकिन इसका फाइनल नाम अभी पूरी तरह साफ नहीं है- ये Realme 17 Pro या Realme 17 Pro+ में से किसी भी नाम से लॉन्च हो सकता है।

लीक के मुताबिक, आने वाले Realme 17 Pro सीरीज के स्मार्टफोन में 10,000mAh की बैटरी होगी। अगर ये दावा सच साबित होता है, तो ये नया मॉडल Realme 16 Pro+ और Realme 16 Pro में मिलने वाली 7,000mAh बैटरी से काफी बड़ा अपग्रेड होगा।

🚨 Exclusive 🚨 Totally Confirmed details about an upcoming realme phone : This is possibly the realme 17 Pro or realme 17 Pro+ : ✅ 1.5K 165Hz flat OLED • 165Hz is for some games • system runs at 120Hz ✅ • Plastic frame 🔴 Dimensity 7500 SoC • Camera module design is very close to realme 16 Pro+ ✅ 200MP main + 50MP 3.5x telephoto + Ultrawide ✅ 10000mAh🔋(typical capacity) — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 23, 2026 कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो Realme 17 Pro सीरीज मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मेन लेंस 200-मेगापिक्सल का होगा। इसके साथ ही 3.5x जूम सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर मिलने की बात कही गई है। फोन में 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये डिस्प्ले कुछ सपोर्टेड गेम्स में 165Hz तक का रिफ्रेश रेट भी ऑफर कर सकता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek का नया Dimensity 7500 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें प्लास्टिक फ्रेम दिया जा सकता है।