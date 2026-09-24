भारत में लॉन्च हुए Ray-Ban Meta Gen 3 AI ग्लासेस! Gen 2 के मुकाबले क्या कुछ बदला? चेक करें डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Meta Platforms ने बुधवार को अपने एनुअल मल्टी-डे कॉन्फ्रेंस Meta Connect की शुरुआत की। कंपनी ने Ray-Ban Meta Gen 3 और Meta VR Glasses पेश करके अपने AI वियरेबल्स लाइनअप को बड़ा किया है। जहां VR ग्लासेस के भारत में आने को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, वहीं Meta अपने थर्ड-जनरेशन Ray-Ban Meta Glasses को भारत ला रहा है। ये नई जनरेशन जाने-पहचाने Wayfarer के साथ Aviator और Zena जैसे एडिशनल फ्रेम स्टाइल्स के साथ लाइनअप का दायरा बढ़ाती है। Ray-Ban Meta Gen 3 ग्लासेस बैटरी लाइफ, ऑडियो कैप्चर, कैमरा परफॉर्मेंस और डिजाइन को बेहतर बनाते हैं।

Ray-Ban Meta Gen 3 की भारत में कीमत और कलर ऑप्शन्स Ray-Ban Meta Gen 3 भारत में Wayfarer, Aviator और Zena फ्रेम स्टाइल्स में उपलब्ध है। कंपनी ने दुनिया भर में 27 कलर और लेंस कॉम्बिनेशन्स पेश किए हैं, जिनमें Black, Havana और सीजनल कलर ऑप्शन्स शामिल हैं।

भारत में Meta के इन लेटेस्ट AI ग्लासेस की शुरुआती कीमत चुनिंदा लेंस और फ्रेम कॉम्बिनेशन्स वाले Ray-Ban Meta Gen 3 के Aviator, Wayfarer और Zena डिजाइन्स के लिए 44,300 रुपये है। इसके Transitions वेरिएंट्स की कीमत 50,100 रुपये रखी गई है, जबकि Polarised वेरिएंट्स 46,500 रुपये पर लिस्ट हैं।

तुलना के लिए, Ray-Ban ने भारत में Meta Gen 2 को 39,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। सेकंड-जनरेशन के ग्लासेस Wayfarer, Skyler और Headliner स्टाइल्स में पेश किए गए थे, जिनकी कीमतें फ्रेम और कॉन्फिगरेशन के हिसाब से अलग थीं।

इसका मतलब है कि देश में Gen 3 की शुरुआती कीमत Gen 2 के बेस प्राइस से 4,400 रुपये ज्यादा है। Ray-Ban Meta Gen 3 vs Gen 2: क्या नया है? अपने पुराने मॉडल की तुलना में Ray-Ban Meta Gen 3 पर सबसे ध्यान देने लायक बदलाव बैटरी लाइफ है। Meta के इन नए स्मार्ट ग्लासेस को सिंगल चार्ज पर 9 घंटे तक के इस्तेमाल की रेटिंग मिली है, जो Gen 2 में मिलने वाले 8 घंटे से ज्यादा है। इसका चार्जिंग केस 50 घंटे तक की एडिशनल बैटरी लाइफ दे सकता है, जबकि Gen 2 का केस 48 घंटे तक की लाइफ देता था।

ऑडियो कैप्चर को भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है। Gen 3 एक सिक्स-माइक्रोफोन ऐरे का इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में Meta का कहना है कि ये 90 परसेंट से ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ को कम कर सकता है। इसका मकसद खास तौर पर शोरगुल या हवा वाले माहौल में वॉयस कमांड्स और कॉल्स को बेहतर बनाना है। तुलना के लिए, Gen 2 नॉइज-रिडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के साथ फाइव-माइक्रोफोन सिस्टम का इस्तेमाल करता है।

इसमें Meta AI के तेज एक्सेस के लिए एक नया कस्टमाइजेबल एक्शन बटन भी जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि वह Dolby Atmos कैप्चर के लिए भी सपोर्ट तैयार कर रही है। इससे यूजर्स स्पेशियल ऑडियो के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इस फीचर को इस साल के आखिर में रोलआउट किए जाने की उम्मीद है।