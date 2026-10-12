Portronics ने लॉन्च किया कोर्डलेस मसाजर, सिंगल चार्ज 75 मिनट तक करेगा हाथ-पैर की मसाज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Portronics ने कोर्डलेस मसाजर Zeno L Mini लॉन्च किया है। इस मसाजर को वर्कआउट या लंबे समय तक खड़े होने के दौरान होने वाली मसल थकान से रिलीफ देने के लिए डिजाइन किया गया है।

Portronics Zeno L Mini की खूबियां

यह मसाजर फुल-लैग कंप्रेशन बूट्स जैसा डिजाइन वाला नहीं है। आमतौर पर इस तरह के मसाजर के लिए पावर सोर्स और महंगे होते हैं। Zeno L Mini सिंगल और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। इसमें स्टैंडर्ड वैल्क्रो दिया गया है, जिससे इसे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में रैप कर सकते हैं। इस लैग मसाजर को पिंडली, जांघ, अपर आर्म (बांह) और फोरआर्म की मसल रिलीफ के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें अलग-अलग सेटिंग्स दिए गए हैं।

इंटरनल मैकेनिक्स और स्ट्रेंटफार्वड दिया गया है। इसमें कंपनी ने पन्यूमेटिक एयर कंप्रेशर सिस्टम वाला इंफ्लेटिंग स्लीव दिया है। यह मसल को कॉम्प्रेस करता है। इसका मैकेनिज्म कुछ-कुछ बीपी नापने वाली मशीन की तरह है। इस मसाजर में छोटा सा डिटेचेबल कंट्रोल भी दिया है, जिससे इसकी सेटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इस कंट्रोलर में पावर, मोड सलेक्शन, टाइमर एडजेस्टमेंट और प्रेशर कंट्रोल जैसे फिजिकल बटन दिए हैं।

मसाजर में कंपनी ने दो प्रेशर लेवल - हाई और लो दिए हैं। इस डिवाइस को महंगे एथेलेटिक्स रिकवरी गेयर के विकल्प में लॉन्च किया गया है। यह कोर्डलेस हैं। ऐसे में पावर के लिए इसमें 2000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 75 मिनट का बैकअप देता है। चार्जिंग के लिए इसमें स्टेंडर्ड USB-C पोर्ट दिया है।