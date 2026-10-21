6700mAh बैटरी वाला Poco का 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 50MP कैमरा, Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 120Hz OLED डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco X8s स्मार्टफोन वियतनाम में लॉन्च हो गया है। यह फोन कंपनी के Poco X8 सीरीज का 5वां स्मार्टफोन है। इससे पहले कंपनी Poco X8 Pro, X8 Pro Max, X8, और X8 Power स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। पोको का यह फोन 50 मेगापिक्सल कैमरे और क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ मार्केट में पेश किया गया है।

Poco X8s की स्पेसिफिकेशन Poco X8s स्मार्टफोन में 6.35-इंच का 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक और साइड बैजल्स 1.18mm की हैं। पोको का यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ लाया गया है। इस फोन को 8GB और 12GB की LPDDR5X RAM के साथ 256GB और 512GB के UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।

पोको के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। पोको के इस फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पोको का यह फोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 और IP68 रेटिंग के साथ लाया गया है। फोन में 6,330mAh की बैटरी, 100W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो पोको के फोन में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, दिया गया है। इसके साथ ही फोन में इंफ्रारेड ब्लास्टर भी दिया गया है। इस फोन को मेटल फ्रेम भी दिया गया है।