    Poco C85 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च: 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले और मिलेगा 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    पोको जल्द ही भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन, पोको C85 लॉन्च करने वाला है। इस फोन में 50MP कैमरा और 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले होगा। यह डिवाइस ई-कॉमर्स प ...और पढ़ें

    Poco C85 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च: 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले और मिलेगा 50MP कैमरा भी 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Poco C85 5G के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस नए डिवाइस के लॉन्च की घोषणा कर दी है। फोन को आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद पाएंगे। डिवाइस की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है।

    इसके अलावा, कंपनी ने टीजर पोस्ट में बताया है कि फोन में डुअल रियर कैमरा होगा, जो बैक पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल के अंदर फिट होगा। बता दें कि हाल ही में Poco C85 5G को Google Play कंसोल पर देखा गया था, जिससे इसके स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन का पहले ही पता चल गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Poco C85 5G में 50MP कैमरा

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में Xiaomi के सब-ब्रांड ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत में Poco C85 5G लॉन्च होने जा रहा है। डिवाइस को आप Flipkart के जरिए पर्पल कलर में खरीद पाएंगे। डिवाइस की पहले ही डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई है। इसके अलावा, कंपनी ने डिवाइस के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। Poco के इस नए डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर AI कैमरा देखने को मिलने वाला है।

    बता दें कि इस डिवाइस को इस साल की शुरुआत में सितंबर महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। जहां से हमें डिवाइस के काफी फीचर्स का पहले ही पता चल जाता है। डिवाइस में 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट मिलेगा।

    दूसरी तरफ लिस्टिंग से पता चलता है कि आने वाले स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट देखने को मिल सकता है, जिसमें 2.20GHz पीक क्लॉक स्पीड वाले दो Arm Cortex A76 कोर और 2.00GHz पीक क्लॉक स्पीड वाले छह Arm Cortex A55 कोर देखने को मिलेंगे।

