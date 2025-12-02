Poco C85 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च: 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले और मिलेगा 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Poco C85 5G के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस नए डिवाइस के लॉन्च की घोषणा कर दी है। फोन को आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीद पाएंगे। डिवाइस की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है।

इसके अलावा, कंपनी ने टीजर पोस्ट में बताया है कि फोन में डुअल रियर कैमरा होगा, जो बैक पैनल के ऊपरी-बाएं कोने में एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल के अंदर फिट होगा। बता दें कि हाल ही में Poco C85 5G को Google Play कंसोल पर देखा गया था, जिससे इसके स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन का पहले ही पता चल गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Poco C85 5G में 50MP कैमरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में Xiaomi के सब-ब्रांड ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत में Poco C85 5G लॉन्च होने जा रहा है। डिवाइस को आप Flipkart के जरिए पर्पल कलर में खरीद पाएंगे। डिवाइस की पहले ही डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गई है। इसके अलावा, कंपनी ने डिवाइस के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है। Poco के इस नए डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर AI कैमरा देखने को मिलने वाला है।

बता दें कि इस डिवाइस को इस साल की शुरुआत में सितंबर महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। जहां से हमें डिवाइस के काफी फीचर्स का पहले ही पता चल जाता है। डिवाइस में 6.9-इंच का डिस्प्ले होगा। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट मिलेगा।