Oppo ने लॉन्च किया Android 17-बेस्ड ColorOS 17, मिलेंगे नए AI फीचर्स और Polar Light Engine; जानें किस फोन को कब मिलेगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने गुरुवार को अपना लेटेस्ट ColorOS 17 यूजर इंटरफेस लॉन्च कर दिया। Android 17 पर बेस्ड ये नया सॉफ्टवेयर Oppo, OnePlus और Realme के स्मार्टफोन्स में टेक फर्म की नई 'Fluid Design' लैंग्वेज लेकर आएगा। लॉन्च अनाउंसमेंट के हिस्से के तौर पर स्मार्टफोन मेकर ने चीन में ColorOS 17 अपडेट के रिलीज शेड्यूल की घोषणा भी की है। पिछले साल की Oppo Find X9 सीरीज, OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro के साथ ये नया सॉफ्टवेयर पाने वाले शुरुआती फोन्स में शामिल होगी। इसका स्टेबल वर्जन अगले महीने की शुरुआत में रोलआउट किया जाएगा। ColorOS 17 अपडेट में नया Polar Light Engine भी शामिल किया गया है, जिसके बारे में डिवाइस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का दावा किया गया है।

ColorOS 17 के फीचर्स और बदलाव नया ColorOS 17 अपडेट Oppo, OnePlus और Realme के स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दूसरे डिवाइसेस में Android 17 का अपग्रेड लेकर आता है, जिसमें Google द्वारा अनाउंस किए गए सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा नए ColorOS 17 UI में 'Fluid Design' के साथ लेटेस्ट Polar Light Engine और Fusion Rendering Architecture भी दिया गया है। टेक फर्म का दावा है कि Polar Light Engine एप स्टार्ट-अप टाइम और रनटाइम मेमोरी यूसेज को लगभग 25 परसेंट तक घटाकर डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है।

इसके ऊपर, Android 17-बेस्ड ColorOS 17 अपडेट में मौजूद Polar Light Engine रेंडरिंग वर्कलोड को भी लगभग एक-तिहाई, यानी 30 परसेंट तक कम करता है। ये सॉफ्टवेयर नेक्स्ट-जेनरेशन Tidal Engine भी ऑफर करता है, जो पर्सनलाइज्ड परसेप्शन शेड्यूलिंग देता है। कंपनी का कहना है कि Tidal Engine बैकग्राउंड एप्स की स्टेबिलिटी को भी करीब 55.6 परसेंट तक बेहतर बनाता है।

इसके अलावा ColorOS 17 अपडेट OppoAI को नेक्स्ट-जेनरेशन Xiaobu AI असिस्टेंट के साथ लेकर आता है। इसमें एक डेडिकेटेड Xiaobu Space, Xiaobu Calls टूल, Xiaobu and Me सेक्शन और Xiaobu Memory मिलती है, जो AI वन-क्लिक मेमोरी फ्लैश ऑफर करती है। फोटोज के लिए ColorOS 17 में AI Retoucher फंक्शनैलिटी जोड़ी गई है। साथ ही रीडिजाइन्ड AI Notes टूल, जो डिवाइस पर नोट्स मैनेज करने में मदद करता है, वह भी Android 17-बेस्ड ColorOS 17 अपडेट के साथ मिलेगा, जिसमें One-Tap Sharing और Inspiration Cards जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Oppo का दावा है कि ColorOS 17 अपडेट 6 साल के इस्तेमाल के बाद भी पूरे इकोसिस्टम में स्मूद परफॉर्मेंस देगा। फोन्स के अलावा ColorOS 17 अपडेट नई Oppo Watch S2 के साथ भी आएगा, जो स्मार्टवॉच पर नया FatMax 'SuperFat Burning' मोड ऑफर करेगा। वियरेबल्स पर भी ऐसा ही फ्लूइड परफॉर्मेंस देने का दावा किया गया है।