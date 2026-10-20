7000 mAh बैटरी वाले Oppo के 5G फोन पर डिस्काउंट, 8GB RAM और MediaTek प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival सेल चल रही है जिसमें Oppo Reno16c 5G स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 8GB RAM और MediaTek प्रोसेसर जैसे फीचर्स हैं। इस 5G फोन को ग्राहक ऑफर्स के साथ 50 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं।

बड़ी बैटरी के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स के लिए ये फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेल के दौरान मिलने वाली छूट, बैंक ऑफर और अन्य बेनिफिट्स के बेस पर इसकी प्रभावी कीमत काफी कम हो सकती है। हालांकि खरीदने से पहले Amazon पर फोन की मौजूदा कीमत और ऑफर्स जरूर चेक कर लें। चलिए डील के बारे में जानते हैं...

OPPO Reno16c 5G पर डिस्काउंट Amazon सेल में Oppo Reno16c 5G पर 29% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है जिसके बाद इसकी कीमत 52,999 रुपये हो गई है, जबकि इसकी MRP 74,999 रुपये बताई गई है। इतना ही नहीं SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5,300 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल सकता है। चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है।

इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 35,500 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू भी मिल रही है। हालांकि, बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज की असली वैल्यू फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी। OPPO Reno16c 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो OPPO Reno16c 5G में 6.57-इंच की क्रिस्टल गार्ड AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही फोन में 120Hz तक का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट और FHD+ रिज़ॉल्यूशन मिल रहा है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300-एनर्जी 4nm प्रोसेसर भी मिल रहा है, जिसके साथ 12GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है।