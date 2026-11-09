Oppo के दो नए 5G फोन: 8000mAh तक बैटरी और 1.5K OLED डिस्प्ले जैसे बेहतरीन फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही अपनी नई Reno 17 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर नई सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। OPPO Reno 17 सीरीज को चीन में 16 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज के तहत कंपनी दो नए 5G फोन लॉन्च करने वाली है, जिसे OPPO Reno 17 और OPPO Reno 17 Pro के नाम से पेश किया जाएगा।

खास बात ये है कि दोनों डिवाइस के साथ कंपनी ऑल न्यू OPPO Pad Air 6 टैबलेट और Watch 5 स्मार्टवॉच भी लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले दोनों स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो गई है। चलिए दोनों डिवाइस के स्पेक्स और डिजाइन पर एक नजर डालते हैं...

OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro का डिजाइन सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो OPPO Reno 17 को Encounter Cat, Ice Moon White और Cocoa Brown कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। जबकि सीरीज के Reno 17 Pro को Encounter Cat, First Snow White और Cocoa Brown कलर में पेश किया जाएगा। Encounter Cat कलर में लाइट ब्लू फिनिश के साथ बैक पैनल पर बिल्ली की उभरी हुई डिजाइन मिलेगी।

जबकि फोन के Ice Moon White वेरिएंट के बैक पैनल पर वेव यानी लहरों जैसा टेक्सचर मिलेगा। दूसरी तरफ Cocoa Brown में मैट फिनिश मिलने वाली है। जबकि Reno 17 Pro के First Snow White वेरिएंट में क्लीन और स्मूद व्हाइट डिजाइन मिलेगा।

OPPO Reno 17 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक OPPO Reno 17 में 6.59 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो 1.5K रेजोल्यूशन ऑफर करेगी। जबकि परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही फोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने की उम्मीद है।

OPPO Reno 17 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स दूसरी तरफ सीरीज के OPPO Reno 17 Pro में 6.32 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। फोन में MediaTek Dimensity 8550 Super चिपसेट देखने को मिल सकता है। डिवाइस में 7,200mAh की बैटरी मिल सकती है।