Snapdragon 8 Gen 5 और 8,000mAh बैटरी वाला Oppo का नया टैबलेट, 22 अक्टूबर को होगा भारत में लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने भारत में अपने Pad Mini Matte Display Edition टैबलेट और Oppo Enco X4 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरफोन्स के लॉन्च की डेट कन्फर्म कर दी है। ये नया टैबलेट और ईयरफोन्स Oppo Find X10 सीरीज के साथ ही पेश किए जाएंगे। Oppo India की वेबसाइट पर Pad Mini और Enco X4 के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स अब लाइव हो चुकी हैं, जिनसे उनके फीचर्स और कलर ऑप्शन्स का खुलासा होता है। ये पुष्टि हो गई है कि Oppo Pad Mini Matte Display Edition में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट और 8,000mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें 8.8-इंच का 2.5K OLED डिस्प्ले होगा।

Oppo Pad Mini Matte Display Edition और Enco X4 की भारत में लॉन्च डेट Oppo Pad Mini Matte Display Edition और Enco X4 भारत में 22 अक्टूबर को शाम 4:45 बजे (IST) लॉन्च किए जाएंगे। टैबलेट का लैवेंडर पर्पल कलर में आना कन्फर्म हो चुका है। वहीं, दूसरी तरफ, Oppo Enco X4 कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर ऑरोरा वॉयलेट और ग्लेशियर व्हाइट शेड्स में लिस्टेड है। ये दोनों डिवाइसेज Find X10 सीरीज के साथ ही लॉन्च होंगे।

Oppo Pad Mini Matte Display Edition में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलना तय हो चुका है। ये टैबलेट 8,000mAh की बड़ी बैटरी भी पैक करेगा। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 8.8-इंच का 2.5K OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इस डिस्प्ले को TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये एक मैट फिनिश के साथ आता है और दावा किया गया है कि ये स्क्रीन पर ग्लेयर को कम करता है और स्टाइलस फीडबैक के साथ पेपर पर लिखने जैसा नैचुरल अहसास देता है।

Oppo Enco X4 में डुअल-ड्राइवर सेटअप होने की पुष्टि की गई है, जिसमें Dynaudio के साथ को-ट्यून्ड किया गया 11mm का डायनामिक वूफर और 6mm का प्लानर ट्वीटर शामिल है। ये AI क्लियर कॉल वॉयस आइसोलेशन के साथ-साथ AI रियल-टाइम अडेप्टिव ANC (एक्टिव नॉइज कैंसलेशन) फीचर भी ऑफर करेगा।