8,000 mAh बैटरी वाले Oppo के नए 5G फोन की सेल शुरू, 144Hz डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने हाल ही में अपना नया 5G फोन लॉन्च किया था जिसे कंपनी ने Oppo K14 Plus के नाम से पिछले महीने पेश किया। वहीं आज यानी 8 अक्टूबर से इस फोन की पहली सेल शुरू हो गई है। ये हैंडसेट देश में Flipkart Big Billion Days Sale से एक दिन पहले ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है।

फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही फोन में MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट मिल रहा है। फोन में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी है। ऐसे में अगर आप भी इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी कीमत जान लें...

Oppo K14 Plus की कीमत और ऑफर्स कीमत की बात करें तो भारत में Oppo K14 Plus के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। जबकि फोन के 8GB + 128GB वाले वैरिएंट की कीमत 32,999 रुपये और 8GB + 256GB वाले वेरिएंट की कीमत 35,999 रुपये है। लॉन्च-डे ऑफर के तहत बैंक ऑफर्स के जरिए फोन पर 4,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है।

इन ऑफर्स के बाद फोन की प्रभावी कीमत क्रमशः 25,999 रुपये, 28,999 रुपये और 31,999 रुपये हो जाएगी। इस ऑफर के साथ 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। फोन को आप सोलर ऑरेंज और स्टार व्हाइट कलर ऑप्शन में Flipkart और Oppo India ई-स्टोर से खरीद सकेंगे। फोन की सेल आज से शुरू हो गई है।

Oppo K14 Plus के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ओप्पो के इस नए डिवाइस में 6.77-इंच की FHD+ डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही इस फोन में एडेप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट मिल रहा है। फोन में 8GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है।

Oppo K14 Plus के कैमरा स्पेक्स कैमरा की बात करें तो फोन में f/1.8 अपर्चर और 2-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। कैमरा में पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ मैपिंग के लिए 2-मेगापिक्सल के मोनोक्रोम कैमरा भी मिल रहा है। जबकि सेल्फी के लिए इसमें f/2.4 अपर्चर वाला 16-मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है।