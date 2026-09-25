8,000mAh की बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाला नया 5G फोन, भारत में 29 सितंबर को होगा लॉन्च; 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo K14 Plus 5G इस हफ्ते के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने हाल ही में स्मार्टफोन के डिजाइन, मेन स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और उपलब्धता से जुड़ी डिटेल्स टीज करना शुरू किया था। अब स्मार्टफोन मेकर ने आने वाले Oppo K14 Plus 5G के बारे में बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दी हैं, जिनमें इसकी प्राइस रेंज, रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। ये फोन एक मिड-रेंज हैंडसेट के तौर पर आएगा, जिसकी कीमत स्टैंडर्ड Oppo K14 मॉडल से काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा, ये फ्लैट रियर पैनल के साथ कम से कम दो कलर ऑप्शन्स में आएगा। फोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी भी दी जाएगी।

Oppo K14 Plus 5G की भारत में कीमत और टीज हुए फीचर्स Flipkart पर इस अपकमिंग स्मार्टफोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट करके इसकी प्राइस रेंज कन्फर्म कर दी गई है। भारत में Oppo K14 Plus 5G की कीमत 45,000 रुपये से कम होगी। टेक कंपनी का दावा है कि ये इस प्राइस रेंज में भारत का 'सबसे स्मूद फोन' होगा। इसका मतलब है कि Oppo K14 Plus 5G की कीमत Oppo K14 5G से काफी ज्यादा होगी, जो फिलहाल 6GB + 128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 25,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलता है और टॉप-एंड 6GB + 256GB वेरिएंट के लिए 28,999 रुपये तक जाता है।

इसके अलावा, माइक्रोसाइट से कन्फर्म होता है कि Oppo K14 Plus 5G में 8GB रैम मिलेगी, जिसमें 8GB तक वर्चुअल रैम एक्सपांशन का सपोर्ट होगा, साथ ही 256GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया जाएगा। स्मार्टफोन में ColorOS 16 होना भी कन्फर्म है, जो Android 16 पर बेस्ड है और इसमें Luminous Rendering Engine और Trinity Engine मिलते हैं। ये AI Portrait Glow, AI Recompose और AI Eraser जैसे कई AI-पावर्ड कैमरा फीचर्स भी ऑफर करेगा। फोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स होने का दावा किया गया है। आने वाले दिनों में और डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।

हम पहले से ही जानते हैं कि Oppo K14 Plus 5G भारत में 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन देश में Flipkart के जरिए कम से कम ऑरेंज और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में बिक्री के लिए आएगा। स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की बात करें तो, Oppo K14 Plus 5G में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट होना तय है। कंपनी का दावा है कि फोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 10,00,000 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं।