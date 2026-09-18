Oppo का ये नया 5G फोन, भारत में जल्द होगा लॉन्च; परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर होगा फोकस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo K14 Plus 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसके लिए कंपनी ने एक डेडिकेटेड Flipkart माइक्रोसाइट के जरिए इस अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज किया है। ये हैंडसेट Oppo K14 और K14x 5G की लिस्ट में शामिल होगा, जो इस साल की शुरुआत में भारत में आए थे। साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए Oppo K14 Lite के बाद ये नया मॉडल बनेगा। Oppo ने अभी तक K14 Plus 5G की लॉन्च डेट, कीमत या स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसका टीजर 5G कनेक्टिविटी को कंफर्म करते हुए परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस करता है।

Oppo K14 Plus 5G हुआ Flipkart पर टीज Oppo ने कन्फर्म किया है कि K14 Plus 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। अपकमिंग स्मार्टफोन को एक डेडिकेटेड Flipkart माइक्रोसाइट पर टीज किया गया है, जिससे कन्फर्म हो गया है कि इसे इसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल किया जाएगा।

Flipkart माइक्रोसाइट पर अभी किसी स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फोन का नाम इसमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट कन्फर्म करता है। Oppo इस K14 Plus 5G को 'Powered to Perform, Built to Last' टैगलाइन के साथ प्रमोट कर रहा है, जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस का संकेत देता है। कंपनी ने अभी इसके चिपसेट या बैटरी की डिटेल्स रिवील नहीं की हैं।

प्रमोशनल इमेज में फोन साइड से नजर आ रहा है, जिसमें इसके फ्लैट एजेस और फ्रेम पर लगे बटन्स साफ दिखाई दे रहे हैं। इसे ऑरेंज और सिल्वर शेड्स में टीज किया गया है, हालांकि Oppo ने अभी ऑफिशियल कलर ऑप्शन्स की पुष्टि नहीं की है।

Oppo ने अभी तक K14 Plus 5G की लॉन्च डेट, कीमत या स्पेसिफिकेशन्स की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि कंपनी फोन के लॉन्च से पहले इसके बारे में और भी डिटेल्स सामने लाएगी। Oppo K14 Plus 5G मौजूदा Oppo K14 सीरीज का हिस्सा बनेगा, जिसमें पहले से ही Oppo K14 और Oppo K14x 5G शामिल हैं, जिन्हें देश में क्रमशः फरवरी और मार्च में पेश किया गया था। इस हफ्ते की शुरुआत में कंपनी ने Oppo K14 Lite को भी पेश किया था, जिसकी 4GB + 64GB ऑप्शन के लिए कीमत 16,999 रुपये रखी गई है। ये हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलता है और उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच का HD+ (720x1,570 पिक्सल) डिस्प्ले मिलता है। ये ऑक्टा-कोर Unisoc T7250 चिपसेट से पावर्ड है, जिसके साथ 13,700 sq mm साइज का थर्मल ग्रेफाइट कूलिंग एरिया दिया गया है।