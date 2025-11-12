19000 रुपये सस्ता मिल रहा है 50MP कैमरा, 120x जूम और 6000mAh बैटरी वाला फोन, चेक करें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo जल्द अपनी फ्लैगशिप सीरीज Find X9 लाइनअप को भारत में लॉन्च करेगा। इस सीरीज के लॉन्च से पहले कंपनी ने Oppo Find X8 Pro पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। फ्लिपकार्ट पर ओप्पो का यह फोन बैंक ऑफर के साथ 19 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है। अगर आप फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ओप्पो का यह फोन न सिर्फ दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है, बल्कि इसकी कैमरा क्वालिटी भी जबरदस्त है।

Find X8 Pro डिस्काउंट ऑफर डिटेल्स Oppo Find X8 Pro को भारत में 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। Flipkart पर ओप्पो का यह फोन 15 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ 84,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड पर 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन की इफेक्टिव कीमत 80,999 रुपये हो जाती है। ऐसे में इस डील के साथ यह फोन बेस्ट ऑप्शन बन जाता है।

Oppo Find X8 Pro की खूबियां Oppo Find X8 Pro स्मार्टफोन में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 Hz है। इसके साथ ही यह डिस्प्ले Dolby Vision सपोर्ट करता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 है। ओप्पो का यह दमदार फोन MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। इसमें 5910 (करीब 6000mAh) की बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है।