200MP + 200MP + 200MP कैमरे वाला Oppo का नया 5G फोन, भारत में 22 अक्टूबर को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने हाल ही में एलान किया था कि उसकी Oppo Find X10 सीरीज अगले हफ्ते भारत (22 अक्टूबर) में लॉन्च की जाएगी। अब कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि इस लाइनअप में दो मॉडल्स शामिल होंगे- Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10। टेक फर्म ने घोषणा की है कि Oppo Find X10 Pro Max भारत में 'इंडस्ट्री-फर्स्ट' ट्रिपल 200-मेगापिक्सल रियर कैमरा यूनिट के साथ लॉन्च होगा। वहीं, स्टैंडर्ड Oppo Find X10 में दो 200-मेगापिक्सल कैमरों वाला सेटअप मिलेगा। ये कैमरा कॉन्फिगरेशन इनके चीनी वेरिएंट्स के जैसे ही हैं। फ्लैगशिप Oppo Find X10 Pro Max में हाल ही में रिलीज किए गए MediaTek Dimensity 9000 सीरीज प्रोसेसर के होने की उम्मीद है।

Oppo Find X10 सीरीज के कैमरा कॉन्फिगरेशन का हुआ खुलासा शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में स्मार्टफोन मेकर ने एलान किया कि Oppo Find X10 सीरीज भारत में कई इंडस्ट्री-फर्स्ट फीचर्स के साथ लॉन्च होगी। दावे के मुताबिक, फ्लैगशिप Oppo Find X10 Pro Max ट्रिपल 200-मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम से लैस होने वाला भारत का पहला स्मार्टफोन होगा। इस फोन में Hasselblad-ट्यून्ड कैमरा यूनिट मिलेगी, जिसमें 1/1.3-इंच ISOCELL HPC सेंसर, 24mm फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 200-मेगापिक्सल (f/1.5) का अल्ट्रा HDR मेन शूटर दिया जाएगा।

भारत में Oppo Find X10 Pro Max में 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस के साथ 200-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) कैमरा भी मिलेगा। इसके अलावा, इसमें OIS और 1/1.56-इंच ISOCELL HP5 सेंसर के साथ 200-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो (f/2.1) कैमरा मौजूद होगा। फ्रंट में, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-क्लियर फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया जाएगा।

दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड Oppo Find X10 मॉडल में भी Hasselblad-पावर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की पुष्टि की गई है। इस फोन में 1/1.4-इंच ISOCELL HPE सेंसर, 23mm फोकल लेंथ और OIS के साथ 200-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-क्लियर मेन (f/1.6) कैमरा मिलेगा। इसके साथ OIS सपोर्ट वाला 200-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो (f/2.6) कैमरा और 15mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड (f/2.0) कैमरा दिया जाएगा। इसमें भी प्रो मैक्स मॉडल जैसा ही 50MP का सेल्फी शूटर मिलेगा।