Oppo Find X10 Pro Max भारत में जल्द होगा लॉन्च, मिल सकती है 8,000mAh की बैटरी और 144Hz डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने कन्फर्म कर दिया है कि उसका प्रीमियम स्मार्टफोन Oppo Find X10 Pro Max जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। आने वाला ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन दुनिया भर में MediaTek के बिल्कुल नए Dimensity 9600 Pro चिपसेट के साथ आने वाले शुरुआती फोन्स में से एक होगा। ये चिपसेट नई 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 4.55GHz तक की पीक स्पीड ऑफर करता है। आपको बता दें कि Oppo ने पिछले महीने ही चीन में Find X10 Pro Max को Find X10 और Find X10 E मॉडल्स के साथ पेश किया था।

Dimensity 9600 Pro चिपसेट से लैस होगा Oppo Find X10 Pro Max मंगलवार को हुए MediaTek Tech Day इवेंट के दौरान Oppo India और MediaTek ने घोषणा की कि Find X10 Pro Max नए Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर के साथ भारत में एंट्री करेगा। हालांकि, अभी सटीक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि Find X10 सीरीज का भारत में लॉन्च 'आने वाले हफ्तों' में होगा।

2nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बना ये नया चिपसेट जबरदस्त फ्लैगशिप परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के साथ एडवांस्ड एजेंटिक AI एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। MediaTek Dimensity 9600 Pro में 2+3+3 CPU कॉन्फिगरेशन मिलता है। इसमें 4.55GHz तक की क्लॉक स्पीड वाले दो C2-Ultra कोर्स, 4.35GHz तक क्लॉक्ड तीन C2-Pro कोर्स और 3.1GHz पर चलने वाले तीन C2-Pro कोर्स शामिल हैं।

कंपनी का दावा है कि पिछली जनरेशन के चिपसेट के मुकाबले ये नया मॉडल 17 परसेंट तक बेहतर सिंगल-कोर परफॉर्मेंस और 15 परसेंट तक ज्यादा मल्टी-कोर परफॉर्मेंस देता है। Find X10 सीरीज में MediaTek Dimensity 9600 Pro के साथ Oppo का खुद का Laminar Flow Engine भी डेब्यू करेगा। AI से जुड़े टास्क आसानी से संभालने के लिए इस चिपसेट में डुअल-NPU डिजाइन और MediaTek का Dimensity Agentic AI Engine दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये चिप 30 बिलियन पैरामीटर्स तक के AI मॉडल्स को सपोर्ट कर सकती है।

ग्राफिक्स के लिए Dimensity 9600 Pro में MediaTek का G2-Ultra NX GPU मिलता है। ये MediaTek की HyperEngine गेमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए 185fps तक के फ्रेम रेट्स पर गेमिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें Imagiq 1290 ISP और AI इमेजिंग फ्यूजन आर्किटेक्चर दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म NPU की मदद से 60fps मोशन कैप्चर, अल्ट्रा-स्लो-मोशन फुटेज के लिए 240fps पर 4K रिकॉर्डिंग और 4K 120fps सिनेमाटिक लॉग रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।

Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X10 Pro Max पिछले महीने चीन में लॉन्च हो चुका है। ये Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 पर काम करता है और इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन को IP66, IP68 और IP69 की मजबूत बिल्ड रेटिंग मिली हुई है।