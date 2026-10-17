भारत में लॉन्च होगा सबसे तगड़ा फोटोग्राफी स्मार्टफोन, 200MP के तीन कैमरा और फ्रंट में 50MP का Ultra-Clear लेंस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X10 सीरीज भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने इंडिया लॉन्च को टीज करते हुए बताया कि वे दो मॉडल - Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि Oppo Find X10 Pro Max भारत का पहला ट्रिपल 200MP रियर कैमरा वाला फोन होगा। यह फोन चीन में भी इसी कैमरा सेटअप के साथ रिलीज हुआ है। Oppo Find X10 Pro Max स्मार्टफोन भारत में MediaTek Dimensity 9000 series चिपसेट के साथ लाया जा सकता है।

Oppo Find X10 Series कैमरा फीचर्स Oppo Find X10 सीरीज को भारत में कई इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। Oppo Find X10 Pro Max इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला ट्रिपल 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन होगा। इस फोन में Hasselblad ट्यून कैमरा यूनिट मिलेगा, जिसमें 200-मेगापिक्सल (f/1.5) Ultra HDR मेन शूटर मिलेगा, जो 1/1.3-इंच ISOCELL HPC सेंसर है। इसकी फोकल लेंथ 24mm है और यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ आता है।

Oppo Find X10 Pro Max में कंपनी ने 200-मेगापिक्सल Ultra-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) कैमरा भी दिया है, जिसकी फोकल लेंथ 13mm है। यह ऑटोफोकस भी सपोर्ट करता है। ओप्पो के इस फोन में 200-मेगापिक्सल Ultra-Sensing Telephoto (f/2.1) कैमरा भी दिया गया है। यह 1/1.56-inch ISOCELL HP5 सेंसर है और OIS सपोर्ट करता है। फ्रंट में कंपनी ने 50-मेगापिक्सल Ultra-Clear फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है, जो 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है।

स्टेंडर्ड Oppo Find X10 मॉडल की बात करें तो इसमें Hasselblad-पावर्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में 200-मेगापिक्सल Ultra-Clear Main (f/1.6) कैमरा दिया है, जो 1/1.4-इंच ISOCELL HPE सेंसर, 23mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 200-मेगापिक्सल Ultra-Sensing Telephoto (f/2.6) कैमरा, 50-मेगापिक्सल Ultra-Wide (f/2.0) कैमरा दिया है। सेल्फी के लिए इसमें भी Pro Max मॉडल वाला फ्रंट कैमरा मिलता है।