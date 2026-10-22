200MP ट्रिपल कैमरा सेटअप और 8,000 की बैटरी वाले Oppo के दो नए 5G फोन, भारत में आज होंगे लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X10 Pro Max आज यानी गुरुवार 21 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये नया स्मार्टफोन टेक फर्म के फ्लैगशिप हैंडसेट के तौर पर एंट्री मारेगा, जिसके साथ Oppo Find X10, Oppo Pad Mini Matte Display एडिशन और Oppo Enco X4 TWS भी पेश किए जाएंगे। हाल ही में इन अपकमिंग डिवाइसेज के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स लाइव हुई थीं, जिससे इनकी उपलब्धता की डिटेल्स कंफर्म हुई थीं। Oppo Find X10 Pro Max भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9600 सीरीज चिपसेट से लैस होकर आएगा। ये घोषणा हैंडसेट के इसी SoC के साथ चीन में लॉन्च होने के कुछ हफ्तों बाद आई थी।

Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स मंगलवार को X पर एक पोस्ट में टेक फर्म ने एलान किया कि अपकमिंग Oppo Find X10 Pro Max भारत के पहले ऐसे फोन के तौर पर लॉन्च होगा जो फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट पर चलेगा, जो 2nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। इस SoC में दो प्राइम कोर्स दिए गए हैं, जो 4.55GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है कि इस फोन का चिपसेट Oppo के Laminar Flow Engine के साथ पेयर किया जाएगा।

इसका मतलब ये है कि ये हैंडसेट Android 17-बेस्ड ColorOS 17 के साथ शिप होगा, जिससे Oppo Find X10 Pro Max इस सॉफ्टवेयर के साथ आने वाला भारत का पहला फोन बन जाएगा। हाल ही में Oppo ने घोषणा की थी कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडस्ट्री-फर्स्ट Hasselblad-ट्यून्ड ट्रिपल 200-मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम के साथ भारत में डेब्यू करेगा, जिसमें LUMO Hyper Pixel और LUMO True Image इंजन दिए गए हैं।

Oppo Find X10 Pro Max में 200-मेगापिक्सल (f/1.5) का Ultra HDR मेन शूटर मिलना कंफर्म हुआ है, जो 1/1.3-इंच ISOCELL HPC सेंसर, 24mm फोकल लेंथ और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस वाला 200-मेगापिक्सल का Ultra-Sensing अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) कैमरा, और OIS सपोर्ट व 1/1.56-इंच ISOCELL HP5 सेंसर वाला 200-मेगापिक्सल का Ultra-Sensing टेलीफोटो (f/2.1) कैमरा भी मिलेगा।