Oppo लाया 2 लाख का फोन, होगी तगड़ी फोटोग्राफी; 200MP के तीन कैमरे और 8000mAh की बैटरी भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने आखिरकार गुरुवार को भारत में अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप Oppo Find X10 सीरीज लॉन्च कर दी। इस लाइनअप में दो स्मार्टफोन्स शामिल हैं- Oppo Find X10 Pro Max और Oppo Find X10, जो चीन में अपने डेब्यू के एक महीने बाद भारतीय बाजार में पहुंचे हैं। Oppo Find X10 Pro Max भारत का पहला ऐसा फोन है जो फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट से लैस है। कंपनी का दावा है कि ये देश का पहला ऐसा स्मार्टफोन भी है जिसमें ट्रिपल 200-मेगापिक्सल का रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। वहीं, Oppo Find X10 में नया MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर और 200-मेगापिक्सल के मेन शूटर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।

Oppo Find X10 Pro Max और Find X10 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Oppo Find X10 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 1,39,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके हायर-एंड 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,69,999 रुपये रखी गई है। दूसरी तरफ, टॉप-ऑफ-द-लाइन फ्लैगशिप Oppo Find X10 Pro Max के 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये तय की गई है। इसके साथ आने वाली Hasselblad Telephoto Converter किट की कीमत 24,999 रुपये है। कंपनी HDFC First Bank, HDFC Bank, Axis Bank और SBI कार्ड्स पर 15 परसेंट का कैशबैक भी ऑफर कर रही है।

ये नए स्मार्टफोन्स 29 अक्टूबर से Oppo के ऑनलाइन स्टोर, Flipkart और Amazon के जरिए भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। Oppo Find X10 Pro Max को लूना व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे कलर्स में पेश किया गया है, जबकि Oppo Find X10 ग्लेशियर ब्लू, ग्लो कोरल और मिस्ट ग्रे कलर ऑप्शन्स में मिलेगा।

Oppo Find X10 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Find X10 Pro Max एक डुअल-सिम हैंडसेट है, जो Oppo के लेटेस्ट Android 17-बेस्ड ColorOS 17 पर काम करता है। इसमें 6.78-इंच का Full-HD+ (1,272 x 2,772 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन में HBM में 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 450 ppi पिक्सल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 1,000Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट और क्रिस्टल गार्ड कवर ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि हैंडसेट डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग्स के साथ आता है।

ये फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट पर चलता है, जो 2nm प्रोसेस पर बना है और 4.55GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इसमें ARM Mali G2-Ultra GPU, LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। सिक्योरिटी के लिए अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Find X10 Pro Max में Hasselblad-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 1/1.3-इंच ISOCELL HPC सेंसर, 24mm फोकल लेंथ और OIS के साथ 200-मेगापिक्सल (f/1.5) का Ultra HDR प्राइमरी शूटर मिलता है। इसके साथ 13mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस वाला 200-मेगापिक्सल Ultra-Sensing अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) कैमरा, और 1/1.56-इंच ISOCELL HP5 सेंसर और OIS सपोर्ट वाला 200-मेगापिक्सल Ultra-Sensing टेलीफोटो (f/2.1) कैमरा दिया गया है।

सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 50-मेगापिक्सल का Ultra-Clear फ्रंट कैमरा मिलता है। ये फोन 8K/60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बेहतर लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए इसमें LUMO Hyper Pixel, LUMO True Image इंजन और DeepPix सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है।

फोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS और NavIC सपोर्ट मिलता है। सेंसर्स की लिस्ट में प्रॉक्सिमिटी, एंबियंट लाइट, कलर टेम्परेचर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, हॉल सेंसर, लेजर फोकसिंग सेंसर, स्पेक्ट्रल सेंसर और IR ब्लास्टर शामिल हैं। इसका साइज 161.32 x 76.57 x 8.4mm और वजन लगभग 235 ग्राम है।

Oppo Find X10 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Find X10 भी एक डुअल-सिम डिवाइस है। इसमें प्रो मैक्स मॉडल वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी ऑप्शन्स, ऑनबोर्ड सेंसर्स, बैटरी, चार्जिंग सपोर्ट और वाटर प्रोटेक्शन रेटिंग्स मिलती हैं। हालांकि, इसका डिस्प्ले 6.59-इंच Full-HD+ (1,272 x 2,768 पिक्सल) AMOLED है, जबकि बाकी डिस्प्ले फीचर्स Pro Max जैसे ही हैं। ये 3nm प्रोसेस पर बने ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 9600M चिपसेट पर काम करता है, जो 4.21GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। इसका साइज 156.51 x 74.29 x 8.35mm और वजन 216 ग्राम है।