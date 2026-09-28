8000 mAh बैटरी वाला Oppo का 5G स्मार्टफोन, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमर, 4K रिकॉर्डिंग और 120Hz डिस्प्ले भी
Oppo अपनी नई F35 सीरीज को 5 अक्टूबर को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है, जो अपनी ग्रुप सेल्फी इमेजिंग सिस्टम के साथ आएगी।
HighLights
ओप्पो F35 सीरीज 5 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी।
इसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा मिलेगा।
फोन को "ग्रुप सेल्फी एक्सपर्ट" के रूप में पेश किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo इन दिनों अपने F-सीरीज के अगले स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी इस सीरीज के स्मार्टफोन काफी लंबे समय से भारत में पेश करता है, जो यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। ये स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक फीचर्स के साथ आते हैं। इस स्मार्टफोन के साथ ओप्पो अपनी नई ग्रुप सेल्फी इमेजिंग सिस्टम को पेश कर रहा है।
Oppo F35 सीरीज इंडिया लॉन्च
Oppo F35 सीरीज को इंडियन मार्केट में 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च के साथ ओप्पो के एफ-सीरीज को भारत में दस साल पूरे हो जाएंगे। कंपनी ने साल 2016 में Oppo F1 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। कंपनी का कहना है कि इस सीरीज को अब तक 3 करोड़ यूजर्स खरीद चुके हैं। कंपनी सालों से शानदार कैमरा, डिजाइन, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी ऑफर कर रही है।
Oppo F35 सीरीज का सेल्फी कैमरा
Oppo F35 सीरीज के स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक फीचर के साथ पेश किए जाएंगे। फोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करेगा। इसके साथ ही यह फोन नेचुरल लूकिंग स्किन टोन वाली पिक्चर ऑफर करेगा। इसके लिए इस फोन में कंपनी ने NaturalTone 2.0 का सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही सेल्फी कैमरा में वाइड फील्ड की मदद से फ्रंट कैमरा से ग्रुप सेल्फी भी क्लिक कर पाएंगे।
इस ग्रुप सेल्फी को टीज करते हुए कंपनी इस फोन को ग्रुप सेल्फी एक्सपर्ट के टैग से मार्केटिंग कर रही है। ओप्पो ने इस सीरीज के पहले स्मार्टफोन F1 में 16-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया था। इसके बाद कंपनी ने तीसरे F3 स्मार्टफोन में डुअल फ्रंट कैमरा दिया था। इसके साथ ही ओप्पो एफ 7 स्मार्टफोन में कंपनी एआई पावर्ड 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया था।
ओप्पो की अपकमिंग F35 सीरीज में कंपनी ने अब सेल्फी कैमरा की वीडियो कैपेबिलिटी को एक्सपेंड किया है। F35 Pro मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है।
F35 Pro स्मार्टफोन ब्राउन, ऑरेंज और लाइट ब्लू कलर में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं स्टेंडर्ड F35 स्मार्टफोन पिंक, सिल्वर और पर्पल कलर में आएगा। ओप्पो ने फिलहाल अपने अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कुछ भी डिटेल शेयर नहीं की है।
यह भी पढ़ें- 8000mAh बैटरी के साथ Oppo लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP का सेल्फी कैमरा भी