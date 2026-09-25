8000mAh बैटरी के साथ Oppo लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP का सेल्फी कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo F35 सीरीज इंडियन मार्केट में जल्द होगी। ओप्पो ने फिलहाल अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल का नाम रिवील नहीं किया है। हाल में इस स्मार्टफोन का कथित Oppo F35 सीरीज का रिटेल बॉक्स की इमेज सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीरीज के तहत कंपनी दो स्मार्टफोन - Oppo F35 Pro 5G और Oppo F35 5G को लॉन्च किया जा सकता है।

अब टिपस्टर पारस गुगलानी ने दावा किया है कि भारत में Oppo F35 सीरीज अक्टूबर में लॉन्च हो सकती है। इसके साथ ही अपकमिंग फोन की प्राइस रेंज, स्पेसिफिकेशन्स और कलर ऑप्शन के बारे में डिटेल शेयर की है। Oppo F35 Pro 5G, Oppo F35 5G कब होंगे लॉन्च? टिपस्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने दावा किया है कि Oppo F35 Pro 5G और Oppo F35 5G स्मार्टफोन 5 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इन दोनों स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन्स शेयर की है। Oppo F35 Pro 5G स्मार्टफोन को ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट और Oppo F35 5G को MediaTek Dimensity 6360 SoC के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

🚨 EXCLUSIVE: F35 Series is launching in India on October 5! 🔥



F35:



• 6.57” FHD+ AMOLED 120Hz

• 8000mAh + 80W charging

• MediaTek 6360

• 4300mm² VC cooling

• 50MP + 2MP rear | 50MP ultra-wide selfie

• IP68/69/69K/66

• 8.8mm | 205g

• 6/128GB & 8/128GB

• ₹35K–₹40K… pic.twitter.com/h0rbKtDXsr — PassionateGeekz.com (@passionategkeez) September 25, 2026 Oppo F35 5G स्मार्टफोन में 6.57-इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। Pro मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि इसे रेनस्ट्रोम टच सपोर्ट के साथ लाया जा सकता है। दोनों स्मार्टफोन 8,000mAh की बैटरी और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलेगी। Oppo F35 सीरीज को डुअल रियर कैमरा मिलेगा। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ प्रो मॉडल में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड रियर कैमरा और स्टेंडर्ड मॉडल में 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। Oppo F35 Pro 5G और Oppo F35 5G में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। ओप्पो के दोनों स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इन्हें IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ मार्केट में लाया जा सकता है। कीमत की बात करें तो Oppo F35 5G स्मार्टफोन को 35,000 रुपये से 40,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन को Wave Blue, Titanium Grey, और Mist Pink कलर में लाया जा सकता है।