8000 mAh बैटरी वाले Oppo के दो नए 5G फोन, 50MP कैमरा और MediaTek प्रोसेसर भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही भारत में अपनी नई Oppo F35 सीरीज के दो नए 5G फोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस सीरीज के दोनों फोन्स को 5 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। इस सीरीज के तहत Oppo F35 Pro 5G और Oppo F35 5G मॉडल को पेश किया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने दोनों फोन्स के कैमरा फीचर्स, कलर ऑप्शन और कुछ खास स्पेसिफिकेशंस का भी खुलासा कर दिया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Oppo F35 Pro 5G के कैमरा स्पेक्स सीरीज के प्रो मॉडल Oppo F35 Pro 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसमें OIS सपोर्ट वाला 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है, जिसका सेंसर साइज 1/2-इंच बताया गया है।

साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलने वाला है। डिवाइस में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरी तरफ Oppo F35 5G में भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरे की जगह 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा।