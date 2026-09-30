6000 mAh बैटरी वाला Redmi का नया 5G फोन कल होगा लॉन्च, 6.9 इंच डिस्प्ले और MediaTek प्रोसेसर  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi कल यानी 1 अक्टूबर को भारत में अपना एक और नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी REDMI 17C 5G के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी ने फोन के लॉन्च डेट के साथ साथ इसके कुछ फीचर्स भी पहले ही अनाउंस कर दिए हैं। स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

कंपनी इसे एंट्री-लेवल 5G सेगमेंट में पेश करने वाली है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि इस फोन में क्या क्या खास देखने को मिलने वाला है... REDMI 17C 5G के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो REDMI 17C 5G में 6.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही फोन में 120Hz तक का Adaptive Refresh Rate सपोर्ट मिलेगा। फोन में वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। फोन में मेमोरी एक्सटेंशन के जरिए 8GB तक RAM का सपोर्ट मिलेगा।

कंपनी का कहना है कि डिवाइस को 48 महीने तक बेहतर फ्लुएंसी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। फोन की सबसे बड़ी खूबियों में इसकी 6000mAh बैटरी भी है। कंपनी का कहना है कि ये 105 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे सकता है। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी करीब 90 मिनट में 80 परसेंट तक चार्ज हो जाएगी।

REDMI 17C 5G के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी लवर्स के लिए फोन में 50MP AI डुअल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। कैमरा मॉड्यूल को Astral Deco डिजाइन में रखा गया है। साथ ही फोन में Portrait Mode, HDR और Selfie Beauty जैसे कैमरा फीचर्स भी मिलेंगे।

इसके अलावा फोन में Xiaomi HyperOS मिलेगा और इसमें Circle to Search फीचर भी मिलेगा। डिवाइस में IP64 रेटिंग मिलेगी। साथ ही Wet Touch टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जो हल्की नमी में टच को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगी।