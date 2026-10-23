Oppo के नए ईयरबड्स हुए भारत में लॉन्च, 53 घंटे तक चलेगी बैटरी; ANC का भी है सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने पिछले महीने चीन में डेब्यू के बाद अब भारत में अपने Enco X4 ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं। इन ईयरबड्स में 11mm डायनैमिक ड्राइवर्स और 6mm के ट्वीटर्स दिए गए हैं, जो Hi-Res ऑडियो वायरलेस और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) सपोर्ट के साथ आते हैं। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये TWS बड्स 53 घंटे तक का टोटल प्लेबैक टाइम देते हैं। Enco X4 के साथ ही Oppo ने देश में Find X10, Find X10 Pro Max और Oppo Pad Mini भी लॉन्च किए हैं।

Oppo Enco X4 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Oppo Enco X4 की कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और ये ऑरोरा वॉयलेट और ग्लेशियर व्हाइट कलर ऑप्शन्स में आते हैं। पहली सेल के ऑफर के तहत बायर्स इन्हें 1,667 रुपये प्रति माह की EMI पर भी खरीद सकते हैं।

ये ईयरबड्स फिलहाल Oppo India की वेबसाइट के जरिए 18,999 रुपये की रियायती कीमत पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं, जबकि इनकी ऑफिशियल ओपन सेल 29 अक्टूबर से शुरू होगी। Oppo Enco X4 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Enco X4 में 11mm डायनैमिक वूफर्स और 6mm ट्वीटर्स दिए गए हैं, जो Hi-Res ऑडियो वायरलेस और Spatial ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। ये AAC, SBC, LHDC और LC3 समेत कई ऑडियो कोडेक्स को सपोर्ट करते हैं। ईयरबड्स में अलग-अलग मोड्स के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) मिलता है, जिसमें डीप, मीडियम और लाइट मोड्स के अलावा ट्रांसपेरेंसी और एडेप्टिव मोड्स शामिल हैं। Oppo का दावा है कि इसका नॉइज कैंसिलेशन डेली लाइफ के 99.8% तक बैकग्राउंड शोर को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है।

कॉलिंग के लिए Oppo Enco X4 में चार माइक्रोफोन्स दिए गए हैं, जिनमें तीन सिलिकॉन माइक और एक VPU (Voice Pickup Unit) माइक्रोफोन शामिल है। कॉल पर क्रिस्टल क्लियर आवाज के लिए इसमें AI-बेस्ड कॉल नॉइज रिडक्शन का सपोर्ट भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए ईयरबड्स में 10 मीटर की रेंज वाला Bluetooth 6.1 दिया गया है, जो एक साथ दो डिवाइसेज से कनेक्ट हो सकता है। ये Android और iOS दोनों तरह के डिवाइसेज के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल हैं।

बैटरी की बात करें तो हर Enco X4 ईयरबड में 65mAh की बैटरी मिलती है, जबकि चार्जिंग केस 576mAh की बैटरी पैक करता है। कंपनी का दावा है कि ANC ऑफ होने और AAC कोडेक इस्तेमाल करने पर ईयरबड्स सिंगल चार्ज में 13 घंटे तक और केस के साथ कुल 53 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। वहीं, LHDC इनेबल होने पर ईयरबड्स 10 घंटे और केस के साथ 42 घंटे तक का बैकअप देते हैं। चार्जिंग केस USB Type-C के साथ-साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। Oppo के मुताबिक, वायर्ड कनेक्शन के जरिए ईयरबड्स लगभग 55 मिनट में और केस करीब 65 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है।