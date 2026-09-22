ChatGPT में आया नया Privacy Center, अब एक ही जगह से समझें और मैनेज करें अपनी पर्सनल डेटा सेटिंग्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT ने एक नया Privacy Center रोलआउट करना शुरू कर दिया है। ये नया ऑप्शन अकाउंट मेन्यू में दिखाई देगा और प्राइवेसी से जुड़े फीचर्स और उन्हें मैनेज करने वाली सेटिंग्स के बारे में जानकारी देगा। Privacy Center इन फीचर्स को तीन कैटेगरी- 'Personalised chats and ads', 'Chat privacy' और 'Data use and access' में बांटता है। 'Personalised chats and ads' कैटेगरी यूजर्स को ये समझने में मदद करेगी कि ChatGPT मेमोरी, पर्सनलाइज्ड चैट्स, Ads, डेटा यूज, एप्स और अकाउंट सिक्योरिटी जैसे फीचर्स को कैसे संभालता है।

ChatGPT को मिला Privacy Center OpenAI ने मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में ChatGPT में Privacy Center जोड़ने का एलान किया। ये नया ऑप्शन दिखाता है कि अलग-अलग प्राइवेसी कंट्रोल्स क्या काम करते हैं और उन्हें ChatGPT के अंदर ही मैनेज करने के लिए डायरेक्ट लिंक्स देता है। कंपनी ने कन्फर्म किया कि ये नया फीचर सेटिंग्स में मौजूद पुराने प्राइवेसी कंट्रोल्स की जगह नहीं लेता है। इसके बजाय, इसका कहना है कि Privacy Center ये समझाता है कि हर कंट्रोल क्या काम करता है और जब यूजर्स कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें काम की सेटिंग खोजने में मदद करता है।

प्राइवेसी कंट्रोल्स पहले की तरह सेटिंग्स में ही मौजूद रहेंगे। ये वेब पर लॉग-इन किए गए ChatGPT Free, Go, Plus, Pro और Business अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है। ये नया ऑप्शन iOS और Android के लिए ChatGPT एप्स पर भी रोलआउट हो रहा है। इस रोलआउट में ChatGPT Enterprise, Edu या ChatGPT for Healthcare शामिल नहीं हैं।

OpenAI का कहना है कि प्राइवेसी फीचर्स और कंट्रोल्स यूजर के प्लान, इलाके, अकाउंट और वर्कस्पेस सेटिंग्स के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। फीचर के रोलआउट होने के दौरान हो सकता है कि यूजर्स को तुरंत Privacy Center न दिखे।

ChatGPT में Privacy Center कैसे खोलें? वेब यूजर्स अकाउंट मेन्यू खोलकर > Help सेलेक्ट कर > Privacy Center सेलेक्ट करके इसे एक्सेस कर सकते हैं।

iPhone पर, यूजर्स Settings में जाकर > Privacy Center सेलेक्ट कर सकते हैं।

Android पर, Settings खोलकर > Privacy center सेलेक्ट करें।

डेस्कटॉप पर, यूजर्स Help मेन्यू से Privacy center को चुन सकते हैं। OpenAI का कहना है कि सिर्फ Privacy Center खोलने से प्राइवेसी सेटिंग्स अपने-आप नहीं बदलतीं, बातचीत या दूसरा डेटा डिलीट नहीं होता और न ही ये किसी ऑर्गनाइजेशन की पॉलिसीज को ओवरराइड करता है।

Privacy Center इससे जुड़े फीचर्स को तीन कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करता है। पहली कैटेगरी 'Personalised chats and ads' सेक्शन है, जो उन फीचर्स के बारे में डिटेल्स दिखाती है जो ChatGPT के पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकते हैं। ये यूजर्स को मेमोरी से जुड़ी जानकारी रिव्यू करने की सुविधा देती है। OpenAI कन्फर्म करता है कि किसी चैट को डिलीट करने से उस बातचीत से सेव की गई मेमोरी अपने-आप डिलीट नहीं होती है। ये सेक्शन एलिजिबल यूजर्स के लिए पर्सनलाइज्ड ऐड्स और लोकेशन को भी कवर करता है।