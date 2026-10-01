OpenAI ने पेश किया ChatGPT Space: अब टीम के साथ रियल-टाइम में बना सकेंगे डॉक्यूमेंट्स, जानिए क्या है नया फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने ChatGPT Space का एलान किया है। ये लेटेस्ट वर्क-फोकस्ड हब यूजर्स को ChatGPT के साथ पेजेस बनाने और एडिट करने और जुड़े हुए कंटेंट को Spaces में ऑर्गनाइज करने की सुविधा देता है। ChatGPT Space यूजर्स को अपने साथ काम करने के लिए दूसरे लोगों को इनवाइट करने की परमिशन भी देता है। वे रियल टाइम में फाइल्स में बदलाव कर सकते हैं। ये नया Space फीचर शुरुआत में OpenAI के Pro, Business और Enterprise प्लान्स के लिए उपलब्ध होगा। इसे ChatGPT डेस्कटॉप एप और वेब पर एक्सेस किया जा सकता है।

ChatGPT Space यूजर्स बनाते और एडिट करते हैं पेजेस OpenAI ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज्ड अपने OpenAI DevDay 2026 इवेंट में ChatGPT Space को पेश किया। अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में, कंपनी Space को ChatGPT में पेजेस, अपलोड की गई फाइल्स और दूसरे कामों के लिए एक होम के तौर पर डिस्क्राइब करती है। इस फीचर की मदद से यूजर्स ChatGPT के साथ पेजेस बना और एडिट कर सकते हैं और जुड़े हुए कंटेंट को ऑर्गनाइज कर सकते हैं। ये यूजर्स को डॉक्यूमेंट्स पर साथ मिलकर काम करने की सुविधा भी देता है। ये नया टूल अकाउंट्स के लिए Library को रिप्लेस करता है।

यूजर्स किसी टॉपिक पर या टीम के साथ काम को ऑर्गनाइज करने के लिए एक पर्सनल Space और एडिशनल Spaces बना सकते हैं। OpenAI का कहना है कि Spaces जुड़े हुए कंटेंट को ग्रुप करते हैं और इनमें फोल्डर्स व पेजेस हो सकते हैं, जबकि अलग-अलग पेजेस में सबपेजेस शामिल होते हैं।

यूजर्स ChatGPT से Space बनाने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए: 'Create a space named Website launch.' उस Space के अंदर पेजेस बनाए जा सकते हैं। Space पर, All टैब सेव किए गए काम को एक साथ लाता है। यूजर्स अपने खुद के कंटेंट को ढूंढने के लिए Your items, दूसरों द्वारा शेयर किए गए कंटेंट के लिए Shared with you का इस्तेमाल कर सकते हैं या नाम से सर्च कर सकते हैं।

जैसा कि बताया गया है, कोलैबोरेशन के लिए, यूजर्स किसी एक पेज या पूरे Space को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी पेज को शेयर करने के लिए, यूजर्स उसे ओपन कर सकते हैं और Share को चुन सकते हैं, फिर ये चुन सकते हैं कि कौन इसे एक्सेस कर सकता है और क्या वे कंटेंट को देख सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। एडिट एक्सेस वाले लोगों को रियल टाइम में एक साथ बदलाव करने की परमिशन होती है।

यूजर्स किसी पेज, पैरेंट पेज, या उसे रखने वाले पूरे Space का सीधा इनविटेशन शेयर कर सकते हैं। सबपेजेस अपने पैरेंट पेजेस से एक्सेस हासिल करते हैं। OpenAI का कहना है कि यूजर्स इन्हेरिटेड एक्सेस को हटाने के लिए पैरेंट पेज या उसे ग्रांट करने वाले स्पेस पर शेयरिंग सेटिंग्स बदल सकते हैं।

OpenAI ने कंफर्म किया है कि लॉन्च के समय ChatGPT Pro, Business और Enterprise अकाउंट्स के साथ कंटेंट बनाने और एडिट करने के लिए Spaces उपलब्ध हैं। मैनेज्ड वर्कस्पेस में, उपलब्ध शेयरिंग ऑप्शन्स ऑर्गनाइजेशन की सेटिंग्स पर निर्भर करेंगे। मेंबर्स के कोलैबोरेट करने से पहले एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर्स को शेयरिंग इनेबल करने की जरूरत हो सकती है।