टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपने Turbo स्मार्टफोन लाइनअप में एक और नया डिवाइस लॉन्च कर सकता है। कंपनी इस अपकमिंग डिवाइस को OnePlus Turbo 7 Pro के नाम से पेश कर सकती है। इस फोन को चीन में 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर मॉडल नंबर PYP110 के साथ देखा गया है। सर्टिफिकेशन में सामने आया है कि डिवाइस 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके नाम और लॉन्च डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है।

OnePlus Turbo 7 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.78 इंच की फ्लैट डिस्प्ले मिल सकती है। साथ ही इसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 185Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम का 3nm SM8845 Pro चिपसेट मिल सकता है, जिसे लीक रिपोर्ट्स में Snapdragon 8 Gen 5 Pro बताया जा रहा है।

10,000mAh तक हो सकती है बैटरी हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि OnePlus Turbo 7 Pro में कम से कम 9,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। हालांकि इसके इंजीनियरिंग सैंपल में 10,000 mAh तक की बैटरी होने की बात भी सामने आ गई है। ऐसा में ये फोन बैटरी के मामले में काफी जबरदस्त हो सकता है। इसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग बड़ी बैटरी को कम वक्त में चार्ज करने में हेल्प कर सकती है।