9,000mAh बैटरी, 200MP कैमरा और 185Hz डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च करेगा OnePlus, Snapdragon प्रोसेसर से होगा लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप के साथ फ्लैगशिप OnePlus 16 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। कंपनी का यह फोन होम मार्केट चीन में 12 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही कंपनी इन दिनों अपनी Ace 7 सीरीज पर भी काम कर रही है। इस सीरीज के तहत कंपनी Ace 7, Ace 7T, और Ace 7 Ultra स्मार्टफोन पेश करेगी। वनप्लस का एक स्मार्टफोन गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर स्पॉट किया गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह Ace 7 हो सकता है।

OnePlus Ace 7 गीकबेंच लिस्टिंग OnePlus का अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर PMS110 के साथ Geekbench पर स्पॉ किया गया है। यह फोन Qualcomm के SM8850 चिप के साथ आएगा। यह चिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अपकमिंग OnePlus Ace 7 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दिया जा सकता है।

Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक, यह फोन 16GB की रैम के साथ मार्केट में आ सकता है। इसके साथ ही फोन Android 17 पर आधारित लेटेस्ट ColorOS 17 स्किन पर रन करता है। Geekbench 6 टेस्टिंग में फोन ने सिंगल कोर में 3,510 पॉइंट और मल्टी-कोर में 10,766 पॉइंट्स हासिल किए हैं।

OnePlus Ace 7 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स टिपस्टर Digital Chat Station के मुताबिक वनप्लस के इस फोन में 6.78-इंच का OLED पैनल दिया जा सकता है, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 185Hz होगा। इस फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 16GB तक की रैम और 1TB तक की स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन 9,000mAh की बैटरी, 100W या 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है।