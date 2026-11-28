टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus भारतीय मार्केट के लिए एक नए टैबलेट, OnePlus Pad Go 2r पर काम कर रहा है। ये जानकारी रिपोर्ट्स से मिली है। जहां एक तरफ OnePlus इसके होने की खबर पर पूरी तरह खामोश है, वहीं दूसरी तरफ इसकी संभावित लॉन्च टाइमलाइन ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक से पता चलता है कि ये टैबलेट अगले महीने की शुरुआत में देश में आ जाएगा। भारत में कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट फ्लैगशिप OnePlus Pad 4 है। अब ये देखना बाकी है कि अपकमिंग OnePlus Pad Go 2r पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus Pad Go 2 के साथ कोई हार्डवेयर फीचर्स शेयर करेगा या नहीं।

OnePlus Pad Go 2r की लॉन्च डेट लीक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने दावा किया है कि OnePlus Pad Go 2r भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा। हालांकि, टिप्स्टर ने इस टैबलेट के बारे में कोई और जानकारी शेयर नहीं की है।

OnePlus ने भी अभी तक इस डिवाइस के नाम या लॉन्च डेट को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे भारतीय मार्केट में कंपनी की Pad Go सीरीज के तहत ही पोजिशन किया जाएगा। इस साल मई में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ OnePlus Pad 4 कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट है। इसके 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है।