भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है OnePlus Pad Go 2r टैबलेट, सामने आया लॉन्च टाइमलाइन
OnePlus कथित तौर पर जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट OnePlus Pad Go 2r लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके नाम या लॉन्च पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus भारतीय मार्केट के लिए एक नए टैबलेट, OnePlus Pad Go 2r पर काम कर रहा है। ये जानकारी रिपोर्ट्स से मिली है। जहां एक तरफ OnePlus इसके होने की खबर पर पूरी तरह खामोश है, वहीं दूसरी तरफ इसकी संभावित लॉन्च टाइमलाइन ऑनलाइन लीक हो गई है। लीक से पता चलता है कि ये टैबलेट अगले महीने की शुरुआत में देश में आ जाएगा। भारत में कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट फ्लैगशिप OnePlus Pad 4 है। अब ये देखना बाकी है कि अपकमिंग OnePlus Pad Go 2r पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus Pad Go 2 के साथ कोई हार्डवेयर फीचर्स शेयर करेगा या नहीं।
OnePlus Pad Go 2r की लॉन्च डेट लीक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने दावा किया है कि OnePlus Pad Go 2r भारत में 9 दिसंबर को लॉन्च होगा। हालांकि, टिप्स्टर ने इस टैबलेट के बारे में कोई और जानकारी शेयर नहीं की है।
OnePlus ने भी अभी तक इस डिवाइस के नाम या लॉन्च डेट को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे भारतीय मार्केट में कंपनी की Pad Go सीरीज के तहत ही पोजिशन किया जाएगा। इस साल मई में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ OnePlus Pad 4 कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट है। इसके 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है।
OnePlus has a new tablet coming soon to India OnePlus Pad Go 2r - December 9th— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 27, 2026
OnePlus Pad Go 2 दिसंबर 2025 में आया था और ये Lavender Drift और Shadow Black कलर्स में 39,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने के लिए अवेलेबल है। इसमें 120Hz तक के रिफ्रेश रेट वाला 12.1-इंच का 2.8K LCD डिस्प्ले मिलता है। दावा है कि ये डिस्प्ले 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। ये MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट पर चलता है और इसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,050mAh की बैटरी पैक की गई है।
ये टैबलेट चुनिंदा वेरिएंट्स पर 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है और इसमें कंपनी का Open Canvas मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर मिलता है। ये OnePlus Pad Go 2 Stylo को भी सपोर्ट करता है। इसमें पीछे की तरफ सिंगल 8-मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। वहीं, फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है। इसमें चार स्पीकर्स, 8GB LPDDR5x RAM और 256GB तक की UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।