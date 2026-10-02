OnePlus के इन ईयरबड्स का आया नया वेरिएंट, फेस्टिव सेल में सिर्फ ₹1,599 में खरीदने का मौका; जानें फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Nord Buds 3r को भारत में एक नया कलर ऑप्शन मिला है। ये नया कलर वेरिएंट अपकमिंग OnePlus Festive Sale, Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days सेल्स के दौरान सेल के लिए उपलब्ध होगा। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) इयरफोन्स पिछले साल दो शेड्स में पेश किए गए थे। OnePlus Nord Buds 3r के बारे में दावा किया गया है कि ये चार्जिंग केस के साथ 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है। इन इयरफोन्स को डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 रेटिंग मिली हुई है।

OnePlus Nord Buds 3r की भारत में कीमत, ऑफर्स और उपलब्धता OnePlus ने Nord Buds 3r को नए जेड मिस्ट शेड में लॉन्च किया है। भारत में इसकी कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। ये नया कलर वेरिएंट पहले से मौजूद ऑरा ब्लू और ऐश ब्लैक फिनिश में शामिल हो गया है, जो अगस्त 2025 में ईयरफोन्स के लॉन्च के समय से ही भारत में उपलब्ध हैं।

OnePlus Nord Buds 3r का Jade Mist वेरिएंट 8 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बायर्स एप्लीकेबल बैंक ऑफर्स और स्पेशल प्राइस डिस्काउंट्स के साथ इसे 1,599 रुपये की इफेक्टिव प्राइस पर ले सकेंगे। इसके OnePlus.in, OnePlus Store एप और OnePlus Experience Stores पर उपलब्ध होने की पुष्टि की गई है। इसके अलावा इन ईयरफोन्स को Amazon, Flipkart, Myntra, Blinkit, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronics और दूसरे रिटेल पार्टनर्स के जरिए भी बेचा जाएगा। ये OnePlus Festive Sale, Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days सेल्स के दौरान उपलब्ध रहेगा।

OnePlus Nord Buds 3r के फीचर्स OnePlus Nord Buds 3r में 12.4mm के टाइटेनियम-कोटेड डायनैमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये तीन प्रीसेट EQ मोड्स वाले Sound Master EQ के साथ आते हैं। इसमें डुअल माइक्रोफोन्स मिलते हैं और ये एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) फीचर ऑफर करते हैं। ईयरफोन्स में सिक्स-बैंड इक्वलाइजर दिया गया है।