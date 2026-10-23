OnePlus के दो नए 5G फोन, 29 अक्टूबर को होंगे लॉन्च; मिलेगा Snapdragon प्रोसेसर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus की Ace 7 सीरीज ब्रांड के लेटेस्ट परफॉर्मेंस-फोकस्ड लाइनअप के तौर पर जल्द ही चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस अपकमिंग लाइनअप में दो मॉडल्स शामिल होंगे- OnePlus Ace 7 और OnePlus Ace 7 Pro। दोनों ही फोन्स में लंबे गेमिंग सेशन्स के दौरान बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर मिलने की पुष्टि की गई है। ऑफिशियल डेब्यू से पहले, ब्रांड ने दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स का फर्स्ट लुक पेश कर दिया है।

OnePlus Ace 7, Ace 7 Pro का डिजाइन और कलर ऑप्शन्स OnePlus ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर पोस्ट्स के जरिए दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स का खुलासा किया है। स्टैंडर्ड OnePlus Ace 7 तीन कलर ऑप्शन्स- टेम्पर्ड, मिडनाइट ब्लैक और रेडिएंट व्हाइट में उपलब्ध होगा। वहीं, OnePlus Ace 7 Pro को भी तीन फिनिशेज में टीज किया गया है, जिनके नाम विंडब्रेकर, मिडनाइट ब्लैक और रेडिएंट व्हाइट रखे गए हैं।

आधिकारिक तस्वीरों में दोनों फोन्स के रियर पैनल पर टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर एक स्क्वायर-शेप्ड कैमरा आइलैंड दिखाई देता है। ये मॉड्यूल डिजाइन के मामले में कंपनी के फ्लैगशिप OnePlus 16 के कैमरा आइलैंड जैसा ही नजर आता है। कैमरा आइलैंड के अंदर एक पिल-शेप्ड सेक्शन में दो लेंस वर्टिकली अरेंज किए गए हैं। वहीं, तीसरा लेंस और एक्टिव कूलिंग फैन के लिए दिया गया वेंट ग्रिल इस पिल-शेप्ड सेक्शन के बाहर, लेकिन मेन स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर ही मौजूद है। कैमरा आइलैंड के राइट साइड एक LED फ्लैश भी साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा, तस्वीरों से साफ होता है कि फोन के फ्रेम में राइट साइड पावर और वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं।

चिपसेट और कूलिंग परफॉर्मेंस OnePlus ने कंफर्म किया है कि Ace 7 सीरीज में Qualcomm के फ्लैगशिप चिपसेट के अलग-अलग वर्जन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। स्टैंडर्ड OnePlus Ace 7 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 V सीरीज प्रोसेसर दिया जाएगा, जबकि OnePlus Ace 7 Pro में स्टैंडर्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा।