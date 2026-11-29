टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज के टाइम में ज्यादातर मोबाइल फोन्स बड़ी स्क्रीन, हाई-स्पीड इंटरनेट और एडवांस AI फीचर्स के साथ आते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें स्मार्टफोन की जगह सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए एक छोटा और नॉर्मल फोन ही पसंद आता है। ऐसे ग्राहकों के लिए Nokia 2660 Flip 4G डिवाइस एक अच्छा ऑप्शन है। इस फोन में क्लासिक फ्लिप डिजाइन मिलता है और इसमें 4G कनेक्टिविटी, डुअल डिस्प्ले और रिमूवेबल बैटरी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी कीमत अभी HMD की वेबसाइट पर 5,199 रुपये है।

Nokia 2660 Flip 4G में दो डिस्प्ले नोकिया के इस फोन में 2.8 इंच की QVGA प्राइमरी डिस्प्ले और फोन के बाहर की तरफ 1.77 इंच की सेकेंडरी QQVGA स्क्रीन मिल जाती है। इसकी हेल्प से फोन ओपन किए बिना भी जरूरी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। फोन का वजन करीब 123 ग्राम है और इसे आप ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसमें बड़ा न्यूमेरिक कीपैड भी देखने को मिल रहा है।

कैमरा के साथ 4G कनेक्टिविटी भी नॉर्मल फोटो क्लिक करने के लिए Nokia 2660 Flip 4G में LED फ्लैश के साथ 0.3MP का रियर कैमरा है। जबकि कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G नेटवर्क सपोर्ट मिल रहा है। इसमें डुअल नैनो सिम की सुविधा दी गई है। फोन में ब्लूटूथ 4.2, 3.5mm हेडफोन जैक और Micro USB 2.0 पोर्ट है। डिवाइस में FM रेडियो और MP3 प्लेयर भी मिल रहा है।

1450 mAh की रिमूवेबल बैटरी इतना ही नहीं इस फोन में 1,450mAh की रिमूवेबल बैटरी भी देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है कि ये डुअल सिम के साथ 4G नेटवर्क पर करीब 3 घंटे का टॉक टाइम ऑफर कर सकती है। जबकि 3G नेटवर्क पर टॉक टाइम करीब 4 घंटे बताया गया है।