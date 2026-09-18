9,000mAh की बैटरी और 200MP कैमरे के साथ आ सकता है OnePlus 16, सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 16 इस साल के अंत में कंपनी के नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप के तौर पर पेश किए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट को अभी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन OnePlus ने अपने इस अपकमिंग हैंडसेट के फीचर्स टीज करना शुरू कर दिया है। अब एक टिप्स्टर ने OnePlus 16 के पूरे स्पेसिफिकेशन्स शेयर कर दिए हैं। फोन में 165Hz का रिफ्रेश रेट और BOE-सप्लाइड पैनल मिलने की बात कही गई है। OnePlus 16 में क्वालकॉम का नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप Snapdragon चिपसेट और 100W की चार्जिंग मिल सकती है।

OnePlus 16 के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन की एक Weibo पोस्ट के मुताबिक, OnePlus 16 में 165Hz ग्लोबल रिफ्रेश रेट वाला BOE X4 डिस्प्ले मिल सकता है। पैनल के खास तौर पर गेमिंग के लिए 185Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने की भी चर्चा है। ये काफी हद तक OnePlus 15 जैसा ही है, जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला BOE फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दिया गया है।

स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro प्रोसेसर मिलने की बात कही गई है, जिसके TSMC के 2nm प्रोसेस पर मैन्युफैक्चर होने की खबर है। ये चिपसेट कथित तौर पर 2+3+3 ट्राई-क्लस्टर कॉन्फिगरेशन में अरेंज किए गए ऑक्टा-कोर CPU और Adreno 850 GPU के साथ आता है। OnePlus 16 के ColorOS 17 पर चलने की भी बात सामने आई है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो OnePlus 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 1/1.4-इंच सेंसर वाला 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 1/1.95-इंच सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें N79 5G बैंड का सपोर्ट मिल सकता है।

टिप्स्टर के मुताबिक, इस अपकमिंग फ्लैगशिप में 9,000mAh की टिपिकल-कैपेसिटी बैटरी मिल सकती है, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 8,780mAh होगी। लीक में दावा किया गया है कि फोन में डुअल-सेल बैटरी डिजाइन का इस्तेमाल होगा और ये 100W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। अगर ये जानकारी सही साबित होती है, तो ये बैटरी कैपेसिटी OnePlus 15 के 7,300mAh सेल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगी। हालांकि, चार्जिंग के मामले में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि OnePlus 16 का पिछला मॉडल 120W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।