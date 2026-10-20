Motorola का वाइड-फोल्डेबल 5G स्मार्टफोन जल्द आएगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 165Hz डिस्प्ले भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला जल्द ही नया वाइड-फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी Razr Flex के नाम से पेश कर सकती है। इस डिवाइस को लेकर पिछले महीने कुछ डिटेल्स सामने आई थीं। अब कथित Geekbench लिस्टिंग में इसका नाम और कुछ संभावित हार्डवेयर डिटेल्स भी सामने आए हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक डिवाइस के नाम, फीचर्स या लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। चलिए डिवाइस से जुडी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं...

Motorola Wide-Fold Razr Flex के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक Motorola Razr Flex में 6.92 इंच की OLED प्राइमरी डिस्प्ले मिल सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 2364 x 1728 पिक्सल बताया जा रहा है। साथ ही फोन में 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल सकता है। फोन के बाहरी की तरफ 4.97 इंच की दूसरा OLED डिस्प्ले मिल सकती है।

मिल सकता है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर Geekbench लिस्टिंग के मुताबिक मोटोरोला के इस डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलने की संभावना थी।

हालांकि अभी प्रोसेसर को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। लिस्टिंग में फोन को 12GB रैम और Android 17 के साथ दिखाया गया है। गीकबेंच 6 टेस्ट में डिवाइस ने सिंगल-कोर टेस्ट में 2,669 और मल्टी-कोर टेस्ट में 8,837 पॉइंट मिले हैं।