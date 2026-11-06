Motorola Signature 27 के कैमरे ने iPhone 18 Pro के पछाड़ा, DXOMARK रैंक में हासिल किया दूसरा स्थान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Motorola ने अपना प्रीमियम Motorola Signature 27 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन ने लॉन्च के साथ ही ग्लोबल कैमरा रेंकिंग DXOMARK में टॉप परफॉर्मेंस किया है। मोटोरोला के इस फोन ने 6th एडिशन इमेज बेंचमार्क में 173 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस फोन Apple iPhone 18 Pro को पछाड़कर दूसरे पायदान पर कब्जा कर दिया है। एपल के फोन को 172 पॉइन्ट्स मिले हैं। पहले पायदान पर 175 पॉइंट्स के साथ Huawei Pura 80 Ultra है।

फर्स्ट जेन Motorola Signature स्मार्टफोन ने DXOMARK में 164 पॉइंट्स हासिल किए थे। इस तरह कंपनी ने 9 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट शो किया है। Signature 27 का कैमरा काफी बैलेंस है, जिससे क्लिक फोटो और वीडियो काफी बेहतर रिजल्ट हैं। मोटोरोला के फोन के Portraits का काफी बेहतर है। DXOMARK के मुताबिक, फेस इमेज नेचुरल स्किन टोन, एक्यूरेट एक्सपोजर और काफी डिटेल्स के साथ आते हैं। इसके साथ ही फोन का कैमरा ग्रुप फोटोज भी काफी सही हैंडल करता है, जो लोगों पर ठीक से फोकस करता है।

टेलीफोटो कैमरा लेंस इसके कैमरा सेटअप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह फोन 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, जो क्लोज-अप शॉट्स को शानदार तरीके से कैप्चर करता है। इसके साथ ही 6X पर भी कैमरा क्वालिटी शानदार रहती है। इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी शानदार रहती है। DXOMARK ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैप्चर इमेज में एक्सपोजर काफी एक्यूरेट है। इसके साथ ही कलर्स भी नेचुरल दिखते हैं। इसके साथ लो लाइट कंडीशन में भी नॉइज काफी कम है।