200MP कैमरा वाला Motorola का नया 5G फोन आज होगा लॉन्च, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 16GB तक रैम   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला आज यानी 5 नवंबर को अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को Motorola Signature 27 के नाम से पेश करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले डिवाइस का हैंड्स-ऑन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फोन के डिजाइन और कलर ऑप्शन देखने को मिला है। कंपनी का यह अपकमिंग फोन प्रीमियम डिजाइन के साथ दमदार कैमरा और हाई-एंड प्रोसेसर के साथ मार्केट में आएगा। चलिए फोन के स्पेसिफिकेशन्स जानते हैं...

Motorola Signature 27 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Motorola Signature 27 कर्व्ड ग्लास डिजाइन में आएगा, जो इसे प्रीमियम लुक देगा। फोन में 6.8 इंच की Extreme AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही ये LTPO टेक्नोलॉजी और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका Tandem OLED पैनल होने वाला है।

ऐसा दावा किया जा रहा है कि डिस्प्ले 12,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर सकती है। इससे तेज धूप में भी फोन की स्क्रीन पर कंटेंट देखना आसान हो जाएगा। लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 7 साल के अपडेट परफॉर्मेंस की बात करें तो Motorola Signature 27 में स्नैपड्रैगन 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट देखने को मिल सकता है। फोन में 16GB तक रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है। डिवाइस में Android 17 मिल सकता है। कंपनी फोन के लिए 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ऑफर कर सकती है।

Motorola Signature 27 के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। फोन में 50MP Sony LYTIA 910 प्राइमरी कैमरा देखना को मिल सकता है। साथ ही फोन में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा फोन में डेडिकेटेड एक्शन कैमरा भी मिल सकता है।