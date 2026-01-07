आ गया Motorola का भी फोल्डेबल 5G फोन, 8.1-इंच की स्क्रीन और 50MP कैमरा भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोटोरोला ने भी अपने पहले फोल्डेबल 5G फोन से पर्दा उठा दिया है जिसे कंपनी ने Motorola Razr Fold के नाम से बुधवार को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES 2026 में अनाउंस किया है। ये Razr Flip के बाद कंपनी का दूसरा फोल्डेबल मॉडल है। मोटोरोला का दावा है कि इसे फ्लेक्सिबल लेआउट और इंटरफेस के साथ यूजर की दुनिया के हिसाब से ढलने के लिए खास डिजाइन किया गया है।

डिवाइस में 8.1-इंच की इनर स्क्रीन और 6.6-इंच की कवर स्क्रीन मिलती है। साथ ही डिवाइस में Moto Pen Ultra स्टाइलस का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा डिवाइस में ऑन-डिवाइस AI फीचर्स भी दिए गए हैं। चलिए इस फोल्डेबल फोन के कुछ खास फीचर्स पर एक नजर डालते हैं।

Motorola Razr Fold के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो मोटोरोला के Razr Fold में आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे जहां आप इसे पैंटोन ब्लैकेन्ड ब्लू और पैंटोन लिली व्हाइट कलर में जल्द ही खरीद पाएंगे। डिजाइन की बात करें तो इसे फोल्ड फोन में राउंड कॉर्नर, हिंज और एक रियर कैमरा मॉड्यूल है जो मोटोरोला के मौजूदा स्मार्टफोन डिजाइन जैसा ही लग रहा है।

8.1-इंच का LTPO इनर डिस्प्ले फ्रंट कैमरे के लिए बाहरी स्क्रीन पर बीच में एक होल-पंच कटआउट दिया गया है, जबकि सेल्फी कैमरे को इंटरनल डिस्प्ले के एक कोने में फिट किया गया है। मोटोरोला के इस शानदार डिवाइस में 2K रिज़ॉल्यूशन वाला 8.1-इंच का LTPO इनर डिस्प्ले और 6.6-इंच का एक्सटर्नल स्क्रीन है। कैमरे की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा है।