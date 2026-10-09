IMC 2026 में Qualcomm ने शोकेस किए Snapdragon 8 Elite Gen 6 चिपसेट्स: Motorola, iQOO और Xiaomi के नए फ्लैगशिप फोन्स में मिलेंगे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Qualcomm ने नई दिल्ली में चल रहे India Mobile Congress (IMC) 2026 में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म्स, Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 को भारत में शोकेस किया है। इस दौरान स्मार्टफोन ब्रांड्स ने इन नए चिप्स पर चलने वाले अपने अपकमिंग डिवाइसेज का प्रीव्यू भी पेश किया।

इन चिपसेट्स को ओरिजनली सितंबर में हुए क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन समिट में अनवील किया गया था। दोनों ही चिपसेट्स 2nm प्रोसेस पर बने हैं और इनमें कंपनी का कस्टम Oryon CPU आर्किटेक्चर मिलता है। क्वालकॉम ने ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गेमिंग, कैमरा प्रोसेसिंग और कनेक्टिविटी में बड़े सुधारों को हाइलाइट किया है।

क्वालकॉम के मुताबिक, ये नए प्लेटफॉर्म्स ज्यादा एडवांस्ड AI एक्सपीरियंसेज को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें ऐसे एजेंट्स शामिल हैं जो यूजर की पसंद को समझ सकते हैं और ज्यादा पर्सनलाइजेशन के साथ काम पूरे कर सकते हैं। Extreme वेरिएंट लाइनअप में सबसे ऊपर बैठता है, जबकि स्टैंडर्ड Gen 6 का मकसद प्रीमियम स्मार्टफोन्स की एक बड़ी रेंज तक फ्लैगशिप खूबियां पहुंचाना है।

Motorola, iQOO और Xiaomi ने पेश किए नए स्मार्टफोन्स भारत में हुए इस इवेंट में Motorola, iQOO और Xiaomi ने Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 से लैस अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स शोकेस किए। Motorola ने Signature 27 का प्रीव्यू दिया, जो उसकी सिग्नेचर सीरीज का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल है। कंपनी ने 200-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरे के साथ डिवाइस के कैमरा परफॉर्मेंस और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स पर जोर दिया। Motorola के एशिया-पैसिफिक (APAC) मार्केटिंग हेड शिवम रंजन ने बताया कि ये स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस डिवाइस में Google Gemini-पावर्ड एजेंटिक AI कैपेबिलिटीज मिलेंगी, जिसका मकसद यूजर्स को नए एक्सपीरिएंस देना और AI-ड्रिवन बातचीत के जरिए काम पूरे करने की सहूलियत देना है।

iQOO ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप iQOO 16 को शोकेस किया, जो इसी Extreme वेरिएंट पर काम करता है। कंपनी ने संकेत दिया कि ये फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, हालांकि इसकी कीमत और उपलब्धता की बाकी डिटेल्स का अभी इंतजार है।

वहीं, Xiaomi ने अपना अपकमिंग फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro शोकेस किया। कंपनी ने इवेंट में सटीक लॉन्च डेट तो कन्फर्म नहीं की, लेकिन इशारा किया कि ये डिवाइस इसी साल ग्लोबली रोलआउट होगा। इन प्रीव्यूज से साफ होता है कि स्मार्टफोन मेकर्स अपने आने वाले डिवाइसेज में क्वालकॉम के लेटेस्ट फ्लैगशिप सिलिकॉन को शामिल करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। कंपनियों द्वारा अपने लॉन्च प्लान्स की घोषणा के साथ ही भारत में इनकी कीमत और उपलब्धता की ज्यादा डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।

नए Snapdragon चिप्स को लेकर Qualcomm ने क्या कहा प्रेजेंटेशन के दौरान क्वालकॉम ने बताया कि Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 के प्राइम CPU कोर्स 5GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। कंपनी ने ओवरऑल सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) पावर एफिशिएंसी में 10 परसेंट सुधार की बात भी कही।