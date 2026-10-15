Motorola के 7000 mAh बैटरी वाले फोन पर डिस्काउंट, 6.88 इंच डिस्प्ले और 50MP कैमरा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है जिसमें Motorola के बजट स्मार्टफोन Motorola G06 Power पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। ये फोन 7000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.88 इंच के बड़े डिस्प्ले और 50MP कैमरे जैसे फीचर्स से लैस है। बड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

अगर आप इस सेल में कम कीमत पर बड़ी बैटरी और बड़े डिस्प्ले वाला फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Motorola G06 Power पर मिलने वाला ऑफर आपके बेस्ट हो सकता है। चलिए इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Motorola G06 Power पर डिस्काउंट सेल में Motorola G06 Power को 19,999 रुपये की जगह सिर्फ 13,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। इस पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सीधे 30% तक का डिस्काउंट दे रहा है। चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर तो 1,650 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस तरह बैंक ऑफर के साथ फोन की कीमत सिर्फ 12,349 रुपये रह जाती है।

वहीं, ICICI और HDFC बैंक के चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां पुराना फोन को एक्सचेंज करने पर 11,900 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू और 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। हालांकि एक्सचेंज की असली वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Motorola Moto G06 Power के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो मोटोरोला मोटो G06 पावर में 6.88 इंच की बड़ी HD+ LCD डिस्प्ले मिल रही है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिल रहा है। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर है, जिसके साथ 4GB से 8GB तक RAM जिसे 'RAM बूस्ट' के जरिए बढ़ाया जा सकता है।