50MP कैमरा और Snapdragon प्रोसेसर वाला नया 5G फोन, भारत में 24 सितंबर को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Mivi One 5G का अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होना कन्फर्म हो गया है और ये Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। अपनी पहली एंट्री से पहले ब्रांड इस अपकमिंग हैंडसेट के मेन फीचर्स टीज कर रहा है। लेटेस्ट टीजर्स में इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया गया है। कंपनी ने एक डेडिकेटेड पोस्ट-परचेज कस्टमर केयर प्रोग्राम को भी आउटलाइन किया है। Mivi One 5G में क्वालकॉम का Snapdragon 5G चिपसेट मिलना कन्फर्म है। इसे तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा।

Mivi One 5G के कैमरा डिटेल्स हुए टीज X पर Mivi द्वारा शेयर किए गए लेटेस्ट टीजर्स से कन्फर्म होता है कि Mivi One 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। सेकेंडरी सेंसर को लेकर डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं।

Mivi ने One 5G के लिए अपने 'Mivi Care+' आफ्टर-सेल्स प्रोग्राम का भी खुलासा किया है। इस आफ्टर-सेल्स सर्विस पैकेज में कॉम्प्लिमेंट्री एक साल की स्टैंडर्ड वारंटी शामिल है। ब्रांड का दावा है कि वह भारत में 500 से ज्यादा ऑथराइज्ड सर्विस हब्स पर अपनी सर्विसेज देगा। कंपनी आने वाले इस फोन के लिए सात दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी का वादा भी कर रही है।