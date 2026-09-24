6,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला नया 5G स्मार्टफोन, भारत में आज होगा लॉन्च; Snapdragon प्रोससर भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Mivi One 5G आज यानी 24 सितंबर को भारत में लॉन्च हो रहा है और ये Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसके डेब्यू से पहले ही ब्रांड ने आने वाले हैंडसेट के मेन फीचर्स को टीज कर दिया है। कंपनी ने पहले एक डेडिकेटेड पोस्ट-परचेज कस्टमर केयर प्रोग्राम का आउटलाइन भी बताया था। Mivi One 5G का Qualcomm Snapdragon 5G चिपसेट पर चलना कन्फर्म है। इसे पांच कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा।

Mivi One 5G आज भारत में हो रहा है लॉन्च Mivi One 5G भारत में 24 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे लॉन्च होने वाला है। इसे एक्सक्लूसिव तौर पर Flipkart के जरिए बेचा जाएगा और इस डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव है। इसे बरगंडी, पिंक, ग्रे, ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन्स में रिलीज किया जाएगा। ये Android 16 के साथ आएगा और कंपनी Android 18 तक अपडेट देने का वादा कर रही है।

Mivi ने कन्फर्म किया है कि Mivi One 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का प्राइमरी सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर की डिटेल फिलहाल नहीं बताई गई है। बैटरी के मामले में ये 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा। ये 128GB स्टोरेज भी पैक करेगा।

एक Qualcomm Snapdragon 5G चिपसेट Mivi One 5G को पावर देगा, हालांकि प्रोसेसर के सटीक वेरिएंट की जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी का दावा है कि ये स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर वाला इस सेगमेंट का एकमात्र फोन होगा। इसके 15,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने की संभावना है।

Mivi ने One 5G के लिए अपने 'Mivi Care+' आफ्टर-सेल्स प्रोग्राम का भी जानकारी दी थी। इस आफ्टर-सेल्स सर्विस पैकेज में एक साल की कॉम्प्लिमेंट्री स्टैंडर्ड वारंटी शामिल है। ब्रांड का दावा है कि वह भारत में 500 से ज्यादा ऑथराइज्ड सर्विस हब्स के जरिए सर्विसेज देगा। कंपनी अपकमिंग फोन के लिए सात दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी का वादा कर रही है।