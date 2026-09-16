Meta One सब्सक्रिप्शन भारत में हुआ लॉन्च, एक ही प्लान में मिलेंगे WhatsApp, Instagram और Facebook Plus के बेनिफिट्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Meta One को मंगलवार को भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में एक सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान के तौर पर लॉन्च किया गया, जो हाल ही में पेश किए गए WhatsApp Plus, Instagram Plus और Facebook Plus प्लान्स के बेनिफिट्स को एक साथ कंबाइन करता है। मार्क जकरबर्ग के नेतृत्व वाली ये टेक कंपनी इंडिविजुअल्स और 'AI पावर यूजर्स' के लिए दो Meta One सब्सक्रिप्शन टीयर्स- Core और Premium ऑफर कर रही है, जिनमें अलग-अलग फीचर्स और Meta AI कैपेबिलिटीज दी गई हैं। दूसरी तरफ, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स Meta One के Essential, Advanced, Expert और Max बंडल्स में से चुन सकते हैं, जो Meta Business Agent का एक्सेस और एडवांस्ड पब्लिशिंग फीचर्स ऑफर करते हैं।

Meta One की भारत में कीमत और बेनिफिट्स भारत में Meta One Core प्लान की कीमत एक महीने के लिए 549 रुपये तय की गई है। वहीं, हायर-एंड Meta One Premium प्लान की कीमत एक महीने के लिए 1,960 रुपये है। दूसरी ओर, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Meta One सब्सक्रिप्शन टीयर्स Essential बंडल प्लान के लिए एक महीने के लिए 639 रुपये से शुरू होते हैं। Advanced बंडल प्लान की कीमत एक महीने के लिए 2,099 रुपये रखी गई है।

अंत में, टॉप-ऑफ-द-लाइन Expert और Max बंडल प्लान्स की कीमत एक महीने के लिए क्रमशः 6,399 रुपये और 20,990 रुपये तय की गई है। हाल ही में लॉन्च किए गए अलग-अलग प्लान्स की तुलना में, भारत में WhatsApp Plus प्लान की कीमत एक महीने के लिए 79 रुपये है, जबकि Instagram Plus और Facebook Plus प्लान्स की कीमत एक महीने के लिए 99 रुपये रखी गई है। इंडिविजुअल Core और Premium प्लान्स, साथ ही बिजनेस और क्रिएटर्स के बंडल प्लान्स, इन तीनों Plus सब्सक्रिप्शन्स के बेनिफिट्स को एक साथ जोड़ते हैं।

Meta One Core प्लान यूज़र्स को Instagram स्टोरीज को रीस्टाइल करने, वॉयस इफेक्ट्स का इस्तेमाल करने और दूसरे क्रिएटिव टूल्स का उपयोग करने की सुविधा देता है, साथ ही Instagram, Facebook और WhatsApp पर Meta AI का इस्तेमाल करके इमेज और वीडियो जनरेट करने के लिए ज्यादा यूसेज लिमिट्स भी ऑफर करता है। Meta One Premium प्लान के साथ, यूजर्स को Meta AI टूल्स और फीचर्स के लिए एडिशनल यूसेज लिमिट्स मिलती हैं।

Essential बंडल मैनेजमेंट टूल्स और WhatsApp पर 'Meta Business Agent' का 'ज्यादा एक्सेस' ऑफर करता है, जो दिनभर कस्टमर्स को जवाब देने में कैपेबल है। ये सफल वेरिफिकेशन के बाद यूजर्स को एक वेरिफाइड बैज, WhatsApp Business एप पर एक वेरिफाइड चैनल और इम्पपर्सनेशन प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है।