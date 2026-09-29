200W का पीक आउटपुट और OLED रिमोट! भारत में लॉन्च हुए Lumio Aura 5 Hi-Fi स्पीकर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Lumio Aura 5 कंपनी के लेटेस्ट एक्टिव बुकशेल्फ स्पीकर्स के तौर पर मंगलवार को भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये नया ऑडियो सिस्टम अगले महीने के मिड में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल के लिए आएगा। Lumio Aura 5 में डुअल एल्युमिनियम वूफर और डुअल सिल्क डोम ट्वीटर का सेटअप मिलता है। इस पूरे सेटअप में दो अलग-अलग स्पीकर्स आते हैं। इसके साथ बॉक्स में एक डेडिकेटेड रिमोट भी मिलता है, जिससे अलग-अलग सेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है। Lumio Aura 5 में अलग-अलग लिसनिंग मोड्स के लिए DGS ऑडियो ट्यूनिंग दी गई है। ये वायरलेस और वायर्ड दोनों तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स को सपोर्ट करता है।

Lumio Aura 5 की भारत में कीमत और सेल डेट भारत में नए Lumio Aura 5 की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, कंपनी इन स्पीकर्स को 19,999 रुपये के अर्ली बर्ड डिस्काउंट पर ऑफर कर रही है। टेक फर्म का कहना है कि कस्टमर्स को बैंक डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, जिससे इसकी कीमत और कम हो जाएगी।

Lumio Aura 5 देश में 15 अक्टूबर से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये स्पीकर्स आने वाली Amazon Great Indian Festival 2026 सेल का भी हिस्सा होंगे। Lumio Aura 5 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Lumio Aura 5 कंपनी का नया एक्टिव बुकशेल्फ Hi-Fi स्पीकर है। इसमें Studio, Cinema और Groove ऑडियो मोड्स के लिए DGS ऑडियो ट्यूनिंग मिलती है। Lumio Aura 5 में डुअल 4.5-इंच एल्युमिनियम वूफर और दो 1-इंच के सिल्क डोम ट्वीटर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये Hi-Fi स्पीकर 200W का पीक ऑडियो आउटपुट और 100W का लगातार आउटपुट देता है।

इसके अलावा, कंपनी का कहना है कि ये 1 मीटर की दूरी पर 105dB का साउंड प्रेशर लेवल दे सकता है। इसमें 35Hz से लेकर 20,000Hz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है। कंपनी के मुताबिक, ये स्पीकर्स 24-बिट / 48kHz तक का लॉसलेस ऑडियो डिलीवर करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI ARC, PC और पेनड्राइव प्लेबैक के लिए USB पोर्ट, Optical, Coaxial, 3.5mm हेडफोन जैक और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट दिया गया है।